ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 14 HAZİRAN CUMARTESİ: Gram altın ve çeyrek altın hafta sonu fiyatları ne kadar?

Altın piyasalarında haftanın son günü tarihi seviyelere ulaşıldı. Gram altın haftayı 4.284 TL'den kapatırken, çeyrek altın 7.045 TL seviyesinden kapanış yaptı. Yatırımcıların ve vatandaşların gözü, hafta sonuna girilirken fiyatlardaki seyre çevrildi. Peki, altın neden yükseliyor? İşte piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler…
Altın fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, yatırımcılar hafta sonu rakamlarını araştırmaya başladı. Gram altın 4.284 TL’den, çeyrek altın ise 7.045 TL’den haftayı kapattı. Hafta boyunca yukarı yönlü seyreden altının bu yükselişinde etkili olan faktörler merak ediliyor. Altın neden yükseliyor, yükseliş devam eder mi?
BUGÜN ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı: 4.322- satış fiyatı: 4.328 TL - Önceki kapanış: 4.284
Çeyrek altın alış fiyatı: 7.024 - satış fiyatı: 7.223 TL - Önceki kapanış: 7.045
Ons altın alış fiyatı: 3.427 - satış fiyatı: 3.432 TL - Önceki kapanış: 3.386
Yarım altın alış fiyatı: 14.048 - satış fiyatı: 14.446 TL - Önceki kapanış: 14.091
Tam altın alış fiyatı: 27.946 - satış fiyatı: 28.497 TL - Önceki kapanış: 28.024
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 28.013 - satış fiyatı: 28.762 TL - Önceki kapanış: 28.052
Ata altın alış fiyatı: 28.819 - satış fiyatı: 29.546 TL - Önceki kapanış: 29.055
Reşat altın alış fiyatı: 28.045 - satış fiyatı: 28.794 TL - Önceki kapanış: 28.052