ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 14 HAZİRAN CUMARTESİ: Gram altın ve çeyrek altın hafta sonu fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, yatırımcılar hafta sonu rakamlarını araştırmaya başladı. Gram altın 4.284 TL’den, çeyrek altın ise 7.045 TL’den haftayı kapattı. Hafta boyunca yukarı yönlü seyreden altının bu yükselişinde etkili olan faktörler merak ediliyor. Altın neden yükseliyor, yükseliş devam eder mi?