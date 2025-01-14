Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler 'Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Küresel piyasalarda gözler Fed'e ve ABD'den gelecek enflasyon verisine çevrilmişken altın fiyatları rekorun kıyısında işlem görmeye devam ediyor. Canlı ve güncel gram altın güne 3.044,34 liradan başladı. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? İşte, 14 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış satış tablosu.

1 /18 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /18 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /18 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 3.043,95 TL Gram altın satış fiyatı 3.044,34 TL

4 /18 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 4.965,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 5.012,00 TL

5 /18 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 19.819,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 19.968,00 TL

6 /18 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 9.939,00 TL Yarım altın satış fiyatı 10.025,00 TL

7 /18 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.776,26 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.799,34 TL

8 /18 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 20.140,62 TL ATA Altın satış fiyatı 20.646,74 TL

9 /18 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 19.530,30 TL Tam altın satış fiyatı 19.913,72 TL

10 /18 Altın yorumu: 2025'te altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı Finans Analisti İslam Memiş, gram altın için 2980-3080 lira seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini belirtti. "2025'te gram altının 4000-4500 lira seviyelerine çıkmasını bekliyoruz. Ons altın için de 3000-3500 dolar tahminimiz devam ediyor. Düğün yapacaklar ve yatırım fırsatı arayanlar düşüşleri değerlendirebilir. Altını olan yatırımcılar için ise, 20 Ocak sonrasında yükseliş beklentimiz var. 3000 lira altındaki her fiyat, alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir" diye konuştu.

11 /18 Uzmanlar, altının 2025'te de güçlü bir performans göstereceğini öngörüyor. KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, 2024'te altın fiyatlarının düşük faiz oranları beklentisiyle yükseldiğini belirtti. 2025'te ise ABD'nin faiz oranı görünümünün ve Donald Trump'ın ticaret politikalarının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağı ifade ediliyor.

12 /18 Pacific Investment Management Co. portföy yöneticisi Greg Sharenow, külçe altın alımları yoluyla yatırım çeşitlendirmesinin “devam edecek bir trend” olduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Merkez bankalarının ve yüksek net değere sahip ailelerin altını cazip bulmaya devam etmesini bekliyoruz.”

13 /18 Bir uçta, ABD'li hedge fonu Quantix Commodities, varlıklarının yüzde 30'unu altına yatırmış durumda; bu oran metalin Bloomberg Emtia Endeksi'ndeki ağırlığının neredeyse iki katı. Üst düzey yönetici Matt Schwab, altının 2025'te 3 bin dolara yükselmesini bekleyen Qunatix'in bu yıl boyunca aşırı ağırlıklı pozisyonunu korumayı planladığını söyledi.

14 /18 Külçe altının yıl sonuna kadar 2 bin 800 dolara yükseleceğini düşünen DWS Group Emtia Başkanı Darwei Kung, “Yeni Trump politikasıyla ticari ilişkiler kötüleşirse, hisse senedi piyasasının olumsuz tepki verdiğini görebiliriz. Altın böyle bir riske karşı korunmak için elde tutulacak iyi bir varlık olacaktır" dedi.



15 /18 Dünyanın geri kalanı için, ABD ile olası ticaret savaşları merkez bankacılarını gevşeme hızını artırmaya sevk edebilir. İsviçreli Frontier Commodities'in yönetici ortağı Aline Carnizelo'ya göre bu senaryo altının performansını artıracak ve fiyatlar bu yıl 2 bin 800 doların üzerinde işlem görecek.

16 /18 Kendi adını taşıyan fonunun yaklaşık yüzde 12'sini dolaylı olarak altına ayıran Jeff Muhlenkamp, ABD hükümetinin borcunu geri ödeme kabiliyetine ilişkin endişelerin bazı yatırımcıları Hazine tahvillerine para yatırmaktan caydırabileceğini söyledi. Fruzzetti, yeni yönetimin federal açığı kontrol altına alma taahhüdü için “Eylemler sözlerden daha yüksek sesle konuşur”. Bana aksini gösterene kadar altın pozisyonumu küçültmeyeceğim" dedi.

17 /18 Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir? Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir. Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.