Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler 'Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, altın düşecek mi çıkacak mı? sorularına yanıt arıyor. ABD'de yapılan başkanlık seçiminde Trump'ın kazanması sonrası altın fiyatları frenlendi. Kapalıçarşı son dakika verileri ile altının gram fiyatı, bugün durgun. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 11 Kasım altın fiyatları.

1 /17 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /17 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /17 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 2.951,49 TL Gram altın satış fiyatı 2.951,98 TL

4 /17 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 4.949,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 5.009,00 TL

5 /17 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 19.798,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 19.952,00 TL

6 /17 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 9.898,00 TL Yarım altın satış fiyatı 10.010,00 TL

7 /17 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.776,62 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.795,23 TL

8 /17 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 20.271,75 TL ATA Altın satış fiyatı 20.780,90 TL

9 /17 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 19.657,45 TL Tam altın satış fiyatı 20.043,12 TL

10 /17 Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı Finans analisti İslam Memiş, ABD seçimleri öncesinde altın fiyatlarının seyrini değerlendirdi. Bu haftanın kritik olduğunu vurgulayan Memiş, ABD seçimleri ve Perşembe günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının altın fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olacağını belirtti.



11 /17 İki başkan adayının politikalarındaki farklılık nedeniyle seçim sonuçları altın piyasalarını yakından etkileyebilir. Memiş’e göre, Donald Trump seçimi kazanırsa dolar endeksinde bir yükseliş ve altın fiyatlarında kısa vadeli bir düşüş görülebilir.

12 /17 Bu hafta ons altının 2.690-2.700 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini öngören Memiş, gram altın yatırımcılarına ons fiyatını yakından izlemelerini öneriyor. Ayrıca, gram altının 3.100 liranın altına düşebileceğini ifade ediyor.

13 /17 Orta ve uzun vadede altın fiyatlarının pozitif bir seyir izlemesini bekleyen Memiş, yıl sonu için gram altın fiyat tahminini 3.350-3.380 lira aralığında öngörüyor.

14 /17 2025 yılı için ise dolar/TL kurundaki artışların da etkisiyle gram altının 4.500 liraya ulaşabileceğini tahmin ediyor.

15 /17 Memiş, altın almayı planlayan yatırımcılara, bu hafta olası geri çekilmeleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmelerini tavsiye ediyor.



16 /17 İslam Memiş, altının orta ve uzun vadede güvenli bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini ve özellikle 2025'e doğru daha yüksek seviyelere çıkabileceğini öngörüyor.