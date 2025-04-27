Muhtemelen Trump Avrupa ülkelerine şöyle bir anlaşma sundu. 'Ben Çin'e karşı böyle vergiler açıklıyorum. Siz bana destek verin. Siz de Çin'e karşı böyle vergiler yapın' teklifinde bulundu.

Dolayısıyla Çin bu duyumu aldı ve diğer ülkelere böyle bir açıklamada bulundu. Ve dolayısıyla altın tarafında tekrar yükselişe neden oldu.