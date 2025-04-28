Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı uygulanan tarifelere ilişkin yaptığı güvercin açıklamalar altına olan talebi durdurdu. Yeni haftaya düşüşle başlayan altının onsunda 0.8'lik değer kaybı yaşandı. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 28 Nisan altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 4.075,12 TL
Gram altın satış fiyatı 4.075,61 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 6.735,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 6.783,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 26.856,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 27.028,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 13.470,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 13.566,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.757,71 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.790,66 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 27.186,34 TL
ATA Altın satış fiyatı 27.872,95 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 26.362,51 TL
Tam altın satış fiyatı 26.883,38 TL
Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in ifadeleri şöyle: "Uzun vadeli bir yatırımcı olmak lazım altın tarafında. Uzun vadeli yatırımcılar altın tarafında kazanmaya devam ediyor. Geçen haftanın kapanışı; cumartesi günü 4.146 lira seviyesinden kapanış yapmıştı gram altın. Ons altın tarafında 3.327 dolar seviyesinden bir kapanış yapmıştık. Şu an uluslararası piyasalarda 3.488 dolar seviyesinde ons altın, gram altın 4.216 lira seviyesinde. Çeyrek altın 6.914 şu an itibariyle, yarım altın 13.828 lira, tam altın 27.656 seviyesinde.
TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ALTINI REKOR KIRMAYA MI İTTİ?
Yine haftaya yeni bir rekor denemesi ile başladı altın fiyatları. Hem uluslararası piyasalarda hem yurt içi piyasalarda. Neden? Yine konumuz ticaret savaşları. Yine konumuz vergi misillemeleri ile ilgili gelişmeler ve gerginlikler. Çin açıklama yaptı gece geç saatlerde. Dedi ki: "Eğer Amerika'nın söylemlerini açıklamalarına destek verirseniz, ben de vergimi misillemesi yap tarzında bir açıklama yaptı.
Muhtemelen Trump Avrupa ülkelerine şöyle bir anlaşma sundu. 'Ben Çin'e karşı böyle vergiler açıklıyorum. Siz bana destek verin. Siz de Çin'e karşı böyle vergiler yapın' teklifinde bulundu.
Dolayısıyla Çin bu duyumu aldı ve diğer ülkelere böyle bir açıklamada bulundu. Ve dolayısıyla altın tarafında tekrar yükselişe neden oldu.
Diğer ikinci bir sebep de şu; Amerikan Başkanı Trump çıktı. 'En fazla altını olan kuralı koyar' diye bir cümle kullandı. Altın tarafına tekrar bir dikkat çekti. Altın o yüzden biraz daha bu açıklamalardan destek bulduğunu söyleyebiliriz. Hem uluslararası piyasalarda hem yurt içi piyasalarda yeni rekorun iki anlamlı sebebi var bugünkü yükselişlerde. Çin ve Trump'ın açıklaması.
ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?
4.500 seviyesini zaten 2025 yılında bekliyoruz. 3.500 seviyesini 2025 yılında zaten bekliyoruz. Burada problem yok.
Sürpriz olan şey o yıllık beklentinin biraz daha hızlı fiyatlamalarla karşımızda olması, beklenenden fazla bir yükseliş de kısa vadede bu yükselişlerin karşılanması. Gram altın tarafında %40 bir getiri var. Ons altın tarafında %30 bir getiri var. Haliyle bu kadar hızlı, beklenenden önce bir gelişme yaşanınca vatandaş da eğer bu altınları ev almak için, araba almak için biriktirmişse bu sorunun cevabını evet olarak verebilirim.
Neden? Çünkü %40'lık bir getiriyi cebe koymak, ons altın tarafında %30'luk bir getiriyi cebe koymak şu an garanti. Bugün borsalar bu getiriyi cebine koyabiliyorlar. Ancak araç tarafında veya konut tarafında TL bazlı bir düşüş beklemediğimiz için, hazır bu kadar yükselmişken altınlarını yatırıma çeviren vatandaşlar bence isabetli bir karar vermiş olur."
Dev bankadan altın için büyük tahmin
JP Morgan, artan durgunluk riskleri, artan ABD tarifeleri ve ABD-Çin ticaret savaşından kaynaklanan devam eden gerginlikler nedeniyle altın fiyatlarının 2026'nın ikinci çeyreğine kadar ons başına 4.000 dolar eşiğini geçeceğini öngörüyor. Banka, 2025'in dördüncü çeyreğine kadar ons başına ortalama 3 bin 675 dolar altın fiyatı öngörüyor ve talep beklentileri aşarsa daha erken 4 bin doları aşma olasılığı var.
Spot altın bu yıl yüzde 29 değer kazanarak 22 Nisan'da ilk kez ons başına 3 bin 500 dolara ulaştı. Goldman Sachs, yakın zamanda 2025 yıl sonu altın tahminini ons başına 3 bin 300 dolardan 3bin 700 dolara güncelledi ve fiyatların 2025 yılı sonunda ons başına 4 bin 500 dolara yaklaşabileceği senaryolarını belirledi.
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.