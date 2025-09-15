ABD’de iş gücü piyasasının soğuduğuna ve enflasyonun kısmen yüksek seyrettiğine işaret eden verilerin ardından, Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri güçlendirmesiyle tamamlanan haftada değer kazandı. Gram altın, ons altındaki gelişmelere rağmen yeni haftaya yatay bir başlangıç yaptı. Uzmanlar, altın için bu haftanın riskli olduğuna dikkat çekiyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 15 Eylül Pazartesi gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu.
ABD’de iş gücü piyasasının yavaşlama sinyalleri vermesi ve enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam etmesiyle, Fed’in faiz indirimlerine yönelik beklentiler güçlenerek piyasaları hareketlendirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle geçen hafta değer kazanan ons altın, yeni haftaya sakin bir başlangıç yaptı. Uzmanlar, altın fiyatlarının bu hafta volatil bir seyir izleyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 15 Eylül Pazartesi gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın alış fiyatı 4.844,98 TL
Gram altın satış fiyatı 4.845,54 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Çeyrek altın alış fiyatı 8.027,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 8.089,00 TL
YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Yarım altın alış fiyatı 16.054,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 16.178,00 TL
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Tam altın alış fiyatı 31.563,16 TL
Tam altın satış fiyatı 32.184,06 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 32.010,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 32.207,00 TL
ALTIN DÜŞER Mİ ÇIKAR MI? UZMAN ALTIN YORUMLARI
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Boğa piyasası görünümü devam ediyor; ancak bir konsolidasyon dönemi veya küçük bir geri çekilme, altının gelecekteki daha yüksek fiyat hedeflerine ulaşma emellerini destekleyen sağlıklı bir sonuç olacaktır" dedi.
Waterer, "Bu hafta altın için risk, Fed'in gelecekteki faiz indirimlerinin ne zaman geleceğine dair o kadar net sinyaller vermeyebileceği" yorumunda bulundu.
Goldman Sachs, cuma günü yayınladığı notta altın için "2026 ortası 4.000 dolar/ons tahminimiz için riskleri yukarı yönlü olarak görsek de, artan spekülatif uzun pozisyonlar, pozisyonlanma ortalamaya dönme eğiliminde olduğundan taktiksel geri çekilme riskini artırıyor" dedi.
Spekülatörler, 9 Eylül ile biten haftada net uzun pozisyonlarını 2.445 sözleşme azaltarak 166.417'ye düşürdü.