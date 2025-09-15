ALTIN DÜŞER Mİ ÇIKAR MI? UZMAN ALTIN YORUMLARI

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Boğa piyasası görünümü devam ediyor; ancak bir konsolidasyon dönemi veya küçük bir geri çekilme, altının gelecekteki daha yüksek fiyat hedeflerine ulaşma emellerini destekleyen sağlıklı bir sonuç olacaktır" dedi.

Waterer, "Bu hafta altın için risk, Fed'in gelecekteki faiz indirimlerinin ne zaman geleceğine dair o kadar net sinyaller vermeyebileceği" yorumunda bulundu.