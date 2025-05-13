Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. ABD ile Çin arasındaki tarife müzakerelerinin olumlu sonuçlanması ile dün sert düşen altın fiyatları güne toparlanma eğilimi ile başladı. İslam Memiş gram altın için müjdeyi verdi. Peki, altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 13 Mayıs altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 4.060,37 TL
Gram altın satış fiyatı 4.060,90 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 6.695,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 6.754,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 27.158,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 27.568,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 13.389,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 13.508,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.737,74 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.766,92 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 26.989,76 TL
ATA Altın satış fiyatı 27.664,37 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 26.171,89 TL
Tam altın satış fiyatı 26.682,20 TL
Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu
Finans analisti İslam Memiş, piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Gram altın almak isteyenler belli bir seviyenin altına düşmesini beklemeli. Beklediğimiz seviyelere düşerse kademeli olarak altın alınabilir" diye bir tezim vardı. Memiş, ayrıca dünyada yaşanan olumlu gelişmelerin borsaya da iyi bir şekilde yansıdığının altını çizdi.
İslam Memiş, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin dinmesi ve Rusya-Ukrayna arasında uzlaşma sağlanması durumunda piyasaların olumlu anlamda hareketleneceğine değindi. İslam Memiş bu konu hakkında duruşundan taviz vermedi ve yine gümüşü işaret etti. Finans analisti Memiş, "Altın fiyatları ne olacak diye merak ediliyordu. Uzun vadeli yatırımcılar bu dönemi bir alım fırsatı olarak değerlendirdi." dedi.
ONS altın için de açıklamalarda bulunan Memiş, "Altın ONS fiyatında 80 dolarlık bir çekilme olduğunu görüyoruz. Kısmen bir düşüş var ama bu düşüş çok yüksek bir düşüş değil. Bizim beklediğimiz seviyelere daha var. Ons altında 3000 dolar seviyesi alım için doğru bir seviye diye düşünüyorum." diyerek konuştu ve ekledi, "Bu seviyeye kadar altından uzak durup gümüş toplamayı daha doğru buluyorum." dedi.
İslam Memiş ONS altın için ayrıca, "ONS altının beklediğimiz seviyelere düşmesi durumunda kademeli alım yapılmasını tavsiye ediyorum. Şu an bizim paramızla altın pahalı." şeklinde konuştu. Yatırımcıların en çok merak ettiği konu ise gram altındı. İslam Memiş gram altın için müjdeyi verdi, "Gram altın geçen hafta 4210 TL seviyesinden kapanış yapmıştı. Şu an 4120 TL seviyelerinde gram altın.
Yine bizim paramızla 4 bin TL üzeri pahalı olduğu için, gram altın tarafında beklemenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Altın ne zaman 4 bin TL altına sarkarsa o zaman kademeli alıma başlanabilir." dedi.
İslam Memiş gram altın için aceleci davranmamak gerektiğini ve düşüşleri takip etmekte fayda olduğu belirterek, "Ama yine tekrar etmekte fayda var uzun vadede gümüş toplamak daha doğru. Şu an altın almak için fiyatlar yüksek. Gram altının 4 bin TL altına düşmesini beklemekte fayda var." şeklinde konuştu.
Dev bankadan altın için büyük tahmin
JP Morgan, artan durgunluk riskleri, artan ABD tarifeleri ve ABD-Çin ticaret savaşından kaynaklanan devam eden gerginlikler nedeniyle altın fiyatlarının 2026'nın ikinci çeyreğine kadar ons başına 4.000 dolar eşiğini geçeceğini öngörüyor. Banka, 2025'in dördüncü çeyreğine kadar ons başına ortalama 3 bin 675 dolar altın fiyatı öngörüyor ve talep beklentileri aşarsa daha erken 4 bin doları aşma olasılığı var.
Spot altın bu yıl yüzde 29 değer kazanarak 22 Nisan'da ilk kez ons başına 3 bin 500 dolara ulaştı. Goldman Sachs, yakın zamanda 2025 yıl sonu altın tahminini ons başına 3 bin 300 dolardan 3bin 700 dolara güncelledi ve fiyatların 2025 yılı sonunda ons başına 4 bin 500 dolara yaklaşabileceği senaryolarını belirledi.
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.