Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan yükseliş, yatırımcıların yüzünü güldürürken piyasalarda büyük bir hareketliliğe yol açtı. Küresel ekonomik belirsizlikler ve artan taleple birlikte altın ons fiyatı son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı. Uzmanlar, bu yükselişin devam edip etmeyeceğini tartışırken, altın yatırımcıları için kritik ipuçları veriyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dün ocak ayının rekorunu kıran bugün de benzer seviyelerde dolaşmaya devam eden altınla ilgili kısa vadeli öngörülerini paylaştı. Altın yükselişini sürdürecek mi? Altın yatırımcıları ne yapmalı? İşte ayrıntılar...

1 /10 Son günlerde rekor üzerine rekor kıran altın, dünkü ons fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak yeniden değer kazandı. Haftanın son işlem gününe rekor kırarak başlayan altın tüm zamanların en yüksek fiyatını gördü. Gram altın 3 bin 100 lirayı geçti. İslam Memiş'ten altını olanlar ve altın alacaklar için kritik tavsiyelerde bulundu.

2 /10 "Çok dikkat etmek lazım.

İki türlü yatırımcı var.

Elinde altın bulunduranlar, alım için bekleyenler.



3 /10 Elinde altın bulunduranlar bulundurmaya devam etsin.

Her ay bir yeni rekor denemesi beklemeye devam ediyoruz.

4 /10 Bozmak için de fırsat kolluyorsan.

Buyur sana fırsat.

Kısa vadede tekrar bir geri çekinme bekliyoruz önümüzdeki hafta."



5 /10 ALTINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR MU?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 99 liradan işlem görüyor.

6 /10 Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 93 liradan tamamladı.

7 /10 "ASIL KIRILMA TEMMUZ AYINDA"

Hem ons altın hem gram altında yükseliş beklentimiz devam ediyor. Ama asıl kırılma Temmuz ayında bekliyoruz.

8 /10 ALTININ SEYRİ NASIL OLACAK?

Önümüzdeki haftalarda düşüş beklentimiz var. Kısa vade için. Ons altın tarafında 2600 dolar, gram 3050 TL seviyesinde beklentimiz devam ediyor.

9 /10 ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın, güne 2715 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2709 dolar, en yüksek 2717 dolar seviyelerini gördü. Şu sıralar 2715 dolardan işlem görüyor.