Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Ankara, Konya, Sakarya, Bolu ve Çanakkale'nin de aralarında bulunduğu 17 ilde kar yağışı etkili olacak. Peki yarın okullar tatil mi? Kar tatili içni Valiliklerden açıklama geldi mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Çanakkale’den Malatya’ya, İstanbul’dan Mardin’e kadar birçok ilde kar yağışı ve fırtına bekleniyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma Türkiye'nin farklı bölgelerinde eğitimi olumsuz etkiledi. Peki Ankara, Konya, Sakarya, Bolu, Çanakkale’de okullar tatil mi? Valilikleren son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?
İç Anadolu genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Marmara'da, özellikle Çanakkale, İstanbul ve Sakarya'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuvvetli esmesi nedeniyle fırtına uyarısı yapıldı. Kar yağışının etkili olduğu illerde ise okullar tatil olacak mı? sorusuna yanıt aranıyor.
Ankara’da okullar tatil mi?
11 Şubat Salı bugün için Ankara Valiliğinden kar tatili açıklaması gelmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 11 Şubat Salı günü Ankara'da kar yağışı beklenmekte. Sıcaklıkların en yüksek 2°C, en düşük ise -1°C civarında olması öngörülmekte.
Konya’da okullar tatil mi?
Bilindiği üzere kar tatili kararları genellikle valilikler tarafından alınıyor. Bu nedenle özellikle öğrenci ve velilerin gözü Konya Valiliği tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Ancak kar henüz bir kar tatili açıklaması gelmedi. Olası bir karar halinde gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
Sakarya’da okullar tatil mi?
Sakarya’da kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı konusunda Valilikten henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
Çanakkale’de okullar tatil mi?
11 Salı günü için Çanakkale Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 11 Şubat Salı günü Çanakkale'de bulutlu ve güneşli bir hava beklenmekte. Sıcaklıkların en yüksek 4°C, en düşük ise -2°C civarında olması öngörülmekte.
Meteoroloji'nin 10 Şubat hava durumu raporuna göre, birçok ilde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Hava tahmin haritasına göre, özellikle Çarşamba günü 50 ilde kar yağışı etkili olacak.
Kar nereye yağacak?
İşte 12 Şubat Çarşamba günü kar yağışının beklendiği iller:
İstanbul
Yalova
Balıkesir
Manisa
Kocaeli
Bursa
Bilecik
Kütahya
Uşak
Düzce
Sakarya
Eskişehir
Afyonkarahisar
Karaman
Zonguldak
Bolu
Bartın
Ankara
Aksaray
Niğde
Nevşehir
Kırşehir
Kayseri
Yozgat
Çorum
Kastamonu
Amasya
Karabük
Sivas
Tokat
Adıyaman
Gaziantep
Malatya
Mardin
Diyarbakır
Elazığ
Bingöl
Tunceli
Erzincan
Gümüşhane
Bayburt
Şırnak
Bitlis
Muş
Ağrı
Kars