Konya’da okullar tatil mi?

Bilindiği üzere kar tatili kararları genellikle valilikler tarafından alınıyor. Bu nedenle özellikle öğrenci ve velilerin gözü Konya Valiliği tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Ancak kar henüz bir kar tatili açıklaması gelmedi. Olası bir karar halinde gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.