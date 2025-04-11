ANKARA VALİLİĞİ SON AÇIKLAMALAR: 11 Nisan Cuma Ankara'da bugün okullar tatil mi?

Ankara'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle bugün, 11 Nisan 2025 Cuma günü okullar tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir olarak eğitim-öğretime ara verildiği duyuruldu. Öğrenciler ve öğretmenler, tatil kararını öğrenirken, başkentteki okulların kapanıp kapanmadığını sorgulayan veliler için detaylar haberimizde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, bu gece Ankara'da kar yağışı bekleniyor. Şu an hava sıcaklığı 0°C seviyesinde ve hafif kar yağışı devam ediyor. Yarın, yani 11 Nisan 2025 tarihinde, sabah saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olması ve öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Kar kalınlığının 5 ila 15 cm arasında olması öngörülüyor.
ANKARA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara Valiliği tarafından alınan karara göre 11 Nisan Cuma yani bugün Ankara il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli eğitim kurumları tatil olacak. Yani Ankara'da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler bugün kapalı olacaklar.
ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN TATİLİ DUYURDU!
Vali Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir. 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır.