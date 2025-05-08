AÖF final sınavlarına gün gün yaklaşırken sınav tarihleri gündeme geldi. Üç oturum halinde gerçekleştirilecek olan sınavların ilk oturumu 24 Mayıs 2025, ikinci oturumu ise 25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak. Peki, adaylar için AÖF final sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?