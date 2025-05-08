Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Peki, AÖF bahar dönemi final sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı, nasıl sorgulanır? İşte 2025 AÖF sınav yeri öğrenme- sorgulama ekranı!
AÖF final sınavlarına gün gün yaklaşırken sınav tarihleri gündeme geldi. Üç oturum halinde gerçekleştirilecek olan sınavların ilk oturumu 24 Mayıs 2025, ikinci oturumu ise 25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak. Peki, adaylar için AÖF final sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi 2024-2025 eğitim yılı için bahar dönemi final sınavlarının tarihini açıkladı. Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı resmi akademik takvime göre, final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek.
AÖF FİNAL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AÖF bahar dönemi final sınavları için sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Sınav yerlerinin final sınav tarihinden bir hafta öncesinde belli olması bekleniyor.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri yayınlandığında belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF SINAV TAKVİMİ 2025
AÖF FİNAL SINAVI GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmak için ders başarı puanının 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanı ara sınavın %30u, dönem sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.