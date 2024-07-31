Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavı 20-21 Temmuz'da üç oturumda gerçekleşti. MEB AÖL sınav takvimine gör AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak. Peki Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? MEB açık lise sınav sonuçları sorgulama ekranı ve AÖL 2024-2025 kayıt takvimine ilişin detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilene Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sonuçları MEB sorgulama ekranı.
AÇIK LİSE AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavı 20-21 Temmuz'da üç oturumda gerçekleşti. Sınav sonuçları ise 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenilecek.
AÖL SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
AÖL sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden sonuç ekranı "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" üzerinden açıklanacak. Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.
AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2024-2025 KAYIT TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.
2024-2025 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Ağustos ya da Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
"Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.
AÖL 1. dönem sınavları 23-24 Aralık 2023'te, AÖL 1. dönem sınavları 16-17 Mart 2024'te, AÖL 3. dönem sınavları ise 20-21 Temmuz'da gerçekleştirildi.
AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.
Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.