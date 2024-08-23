50 GB ve 200 GB iCloud abonelik ücreti aylık ne kadar?

Apple, popüler bulut depolama hizmeti iCloud'a önemli bir zam yaparak kullanıcılarını şaşırttı. Bu zam, özellikle sıklıkla kullanılan 50 GB ve 200 GB gibi paketlerde oldukça belirgin bir artışa neden oldu. Peki 50 GB ve 200 GB iCloud fiyatı ne kadar, aylık abone ücreti kaç TL?

1 / 10 Apple iCloud fiyatlarında değişikliğe gidildi. Apple cihaz kullanıcılarına bulut depolama hizmeti sunan iCloud’a yüzde 100' varan zam geldi. Apple’ın bir önceki iCloud paket zammı geçen yılın haziranda yapılmış ve o dönem de fiyatlar yüzde 100’e varan artış göstermişti. Peki 50 GB ve 200 GB'lık iCloud kullanımı aylık ücret ne kadar oldu?

2 / 10 Apple, mevcut fiyatı 12,99 TL olan ve en düşük paketi olan 50 GB'lık iCloud servisine yarından itibaren 25 liradan kullanıcılara sunacak. Diğer yandan, 200 GB'lık iCloud hizmeti de yüzde 100 zamlanarak 39,99 TL'den 79,99 TL'ye yükseltildi.



3 / 10 Ayrıca premium paketler içerisinde yer alan 2 TB'lık iCloud bedeli ise 249,99 TL'ye yükseldi.

4 / 10 Apple iCloud fiyatları ne kadar? iCloud+ 50 GB: 24,99 TL

5 / 10 iCloud+ 200 GB: 79,99 TL iCloud+ 2 TB: 249,99 TL

6 / 10 iCloud+ 6 TB: 1,299,99 TL iCloud+ 12 TB: 2,499,99 TL

7 / 10 iCloud nedir, ne işe yarıyor? Cep telefonu ya da dizüstü bilgisayarda Apple'ı tercih eden kullanıcılar, Türkiye'de daha çok ekonomik gerekçelerle firmanın sunduğu düşük depolama alanına sahip baz versiyonları tercih ediyor.

8 / 10 Bu kullanıcılar örneğin 64 GB depolama alanına sahip cep telefonu alıyor ve sonrasında aylık abonelik ücreti ödeyerek Apple'ın bulut depoma hizmeti iCloud'dan faydalanıyor.

9 / 10 Benzer durum Apple'ın ürettiği bilgisayarlar için de geçerli. Konfigürasyon yükseltmek için ek maliyete girmek istemeyen kullanıcılar örneğin 256 GB'lık bir depolama alanına sahip bir MacBook alıyor sonrasında iCloud abonesi olarak dosyalarını bilgisayar yerine dijital ortamda saklıyor.