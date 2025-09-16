Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül'de açıldı. Bakanlığa bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul, liselerde eğitim gören öğrenciler eylül ayı başında ders başı yaptı. Kasım'da yaşanacak ilk ara tatil tarihleri de böylece gündeme geldi. MEB tatil tarihleri takvimi...

1 /3 Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, çocukları okula giden ebeveynler tatil planları için okul takvimine gözlerini çevirdi. Peki Ara tatil ne zaman? İşte MEB 2025 Kasım tatili tarihleri

2 /3 İLK ARA TATİL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

2025-2026 öğretim yılı uygum eğitimi nedeniyle 1 Eylül'de başlamıştı. İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde okulların tamamı da 8 Eylül'de açıldı. Öğrencilerin bu yıl ilk ara tatili olan Kasım tatili ise 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde olacak.





