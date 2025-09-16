Yeni Şafak
Ara tatil ne zaman? MEB 2025 okullarda birinci dönem (Kasım) ara tatili tarihleri

14:0416/09/2025, Salı
Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül'de açıldı. Bakanlığa bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul, liselerde eğitim gören öğrenciler eylül ayı başında ders başı yaptı. Kasım'da yaşanacak ilk ara tatil tarihleri de böylece gündeme geldi. MEB tatil tarihleri takvimi...

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, çocukları okula giden ebeveynler tatil planları için okul takvimine gözlerini çevirdi. Peki Ara tatil ne zaman? İşte MEB 2025 Kasım tatili tarihleri

İLK ARA TATİL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!


2025-2026 öğretim yılı uygum eğitimi nedeniyle 1 Eylül'de başlamıştı. İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde okulların tamamı da 8 Eylül'de açıldı.

Öğrencilerin bu yıl ilk ara tatili olan Kasım tatili ise 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde olacak.




2025 MEB TATİL TARİHLERİ


Yarıyıl tatili - 10 Ocak 2026 Pazartesi / 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci dönem başlangıcı - 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili - 16 Mart 2026 Pazartesi / 20 Mart 2026 Cuma

Okulların kapanışı: 26 Haziran 2026 Cuma






