SKODA

Fabia modeli için 1.200.900 TL'den başlayan fiyatlar ve 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunulurken, Scala modelinde, 1.248.900 TL’den başlayan çok özel fiyatlar ve 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor.

Kamiq'in Elite ve Premium donanım seviyelerinde geçerli 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu yıl pazara sunulan Kamiq Monte Carlo versiyonunda ise 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi alınabiliyor.

Octavia ise 200.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı mevcut.

1.782.900 TL'den başlayan Karoq modelinde 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunulurken Kodiaq modelinde ise 500.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz imkanı sunuluyor.