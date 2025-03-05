Ramazan Bayramı arefesi 2025 tarihi en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Ramazan ayının bu sene 1 Mart 2025 tarihinde başlamasıyla beraber arefe günü yeniden gündeme geldi. Ramazan ayı 1 Mart'ta başladı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplamalarına göre 29 gün sürecek. Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek. Bayram arefesi ise 29 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. Peki, Arefe günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor, ayın kaçında? Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte detaylar...

1 /5 Ramazan Bayramı arefesi 2025 tarihi, mübarek Ramazan-ı Şerif devam ederken gündeme gelmeye başladı. İslam aleminde manevi heyecanla beklenen Ramazan ayı bu sene 1 Mart 2025 tarihinde başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek

2 /5 Arefe Günü Ne Zaman?

Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart 2025 Cumartesi gününe denk geliyor. Bayramın ilk günü ise 30 Mart Pazar olacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

3 /5 Ramazan Bayramı Tarihleri 2025

Bayram tarihleri şöyle:

29 Mart 2025 Cumartesi – Ramazan Bayramı Arefesi 30 Mart 2025 Pazar – Ramazan Bayramı 1. Gün 31 Mart 2025 Pazartesi – Ramazan Bayramı 2. Gün 1 Nisan 2025 Salı – Ramazan Bayramı 3. Gün

4 /5 Arefe günü yarım gün mü tatil? Ramazan Bayramı arefe günü bu yıl 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Buna göre Ramazan Bayramı; arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gün resmi tatildir.

Bu seneki bayram tatili ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bilgi verildiği takdirde haberimize ekleyeceğiz.