Arefe günü, manevi anlamda büyük bir öneme sahiptir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), "Arefe günü yapılan ibadet, iki yıllık günahların affına vesile olur" buyurarak bu günün faziletine dikkat çekmiştir. Bu mübarek günde, ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar "Arefe gününde hangi ibadetler yapılır, okunacak zikirler ve dualar neler? Arefe günü namazı nasıl kılınır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Arefe günü ibadetleri, duaları ve faziletleri...
Arefe günü, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde kutlanan özel ve bereketli bir gündür. Bu mübarek gün, ibadetlerin arttırılması, dualarla Allah'a yakarılması ve manevi huzurun elde edilmesi için büyük bir fırsattır.
AREFE GÜNÜNDE NELER YAPILIR?
Hz. Muhammed (S.A.V.) bu ayda kendisini tamamen ibadete verir, hele ramazanın son on gününü itikatla (mescide kapanarak) geçirirdi.
Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor. "Ramazan-ı şerifin son on günü girince Peygamberimiz (ibadet konusunda) ciddi bir gayret gösterirdi. Geceyi ibadetle geçirir, ailesini de ibadet için uyandırırdı.
AREFE GÜNÜ DUASI NASIL OKUNUR?
Arefe günü için özel bir ibadet bulunmuyor. Ancak dini alimler bugün içerisinde İhlas Suresi’nin sürekli okunması gerektiğine dair bilgilendirmeler yapıyor.
İhlas Suresi’nin Arapça okunuşu:
“Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”
İhlas Suresi’nin Türkçe çevirisi:
“De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O)Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı.”
AREFE GÜNÜ İBADETLERİ
Hz.Muhammed (S.A.V.) bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Arefe günü dualar ile geçirilir. İslam dünyasında Arefe günü oruç, dua ve namaz ile geçirilir.
Peygamber Efendimiz bugün için “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.
Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala’nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.
Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır.
Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire’l Mümin’in Hz. Ali’nin namazıdır.
AREFE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?
Tövbe Namazı, Arefe gününde özellikle ikindi namazından önce, açık gökyüzü altında kılınır. Bu, kulun Allah'a yönelerek samimi tövbesini ifade etmesi için güzel bir fırsattır.
1. Rekat:
"Allah rızası için iki rekat tövbe namazı kılmaya" diye niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek namaza başlanır.
Sübhaneke okunur.
Euzü-Besmele çekilir.
Fatiha ve ardından İhlâs Suresi okunur.
Rükû ve secdeler yapılır.
2. Rekat:
Ayağa kalkılarak Besmele ile Fatiha okunur.
Ardından Kâfirun Suresi okunur.
Rükû ve secdeler tamamlanır.
Oturarak Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
Selam verilerek namaz bitirilir.