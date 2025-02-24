Artvin, Giresun, Sinop'ta yarın 25 Şubat okullar tatil mi? Valilik açıklamaları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava durumu raporuna göre, Karadeniz bölgesinde yoğun kar yağışı beklendiği uyarıları yapılmıştı. Uyarıların ardından valiliklerden de peş peşe açıklamalar geldi. Peki Artvin, Giresun ve Sinop'ta yarın 25 Şubat okullar tatil mi?
Ülke genelinde yaklaşık bir haftadır devam eden soğuk ve kar yağışlı hava özellikle Karadeniz bölgesinde de kendisini hissettirdi. Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında etkili olan kar yağışı, Artvin, Giresun, Sinop illerinde yoğun şekilde görüldü. Öğrenciler ise yarın okulların tatil edilip edilmediğini merak etmeye başladı. İşte valiliklerden gelen son dakika tatil açıklamaları.
METEOROLOJİ'DEN DOĞU KARADENİZ'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Doğu Karadeniz'de görülecek kar sağanaklarının, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batısında kuvvetli (10-20 cm), Rize ile Artvin'in kuzeyinde yoğun (20-50 cm) olması bekleniyor. Yarın (Pazar) gece saatlerinde Giresun ve Trabzon'da etkisini kaybetmesi, doğusunda ise Salı (25.02.2025) gününe kadar etkili olacak olan kar yağışlarına bağlı buzlanma ve don olayı, tipi, çığ riski, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ARTVİNDE OKULLAR TATİL Mİ? 25 ŞUBAT
Artvin'de yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 25 Şubat Salı günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havanın 25 Şubat Salı günü de devam etmesi beklenirken, Artvin Valiliği eğitim öğretime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Salı günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) eğitim öğretime verilen aranın 1 gün süreyle uzatıldığı belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.
GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 25 ŞUBAT
Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yarın (25 Şubat) eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan yoğun kar yağışı ve don ile buzlanma tehlikesine istinaden ulaşımda aksamalar yaşanmaması için Giresun genelinde 25 Şubat Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında gaziler, engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.
SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ? 25 ŞUBAT
Sinop'ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın (25 Şubat) ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki kar yağışı ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada bu kapsamda, önleyici tedbir olarak il merkezi ile Gerze, Erfelek, Boyabat, Ayancık, Türkeli ve Dikmen ilçelerindeki tüm okullarda, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime 25 Şubat Salı günü ara verildiği aktarıldı.
SİNOP ÜNİVERSİTESİN'DEN TATİL AÇIKLAMASI
Sinop Üniversitesi tarafından kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı birimlerde yarın 25 Şubat eğitime ara verildiği bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının yarın da devam etmesinin beklendiği vurgulandı.
Açıklamada, bu kapsamda üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Ayancık, Boyabat, Durağan ve Türkeli birimlerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği aktarıldı.