Artvin, Giresun, Sinop'ta yarın 25 Şubat okullar tatil mi? Valilik açıklamaları

ARTVİNDE OKULLAR TATİL Mİ? 25 ŞUBAT





Artvin'de yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 25 Şubat Salı günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verildi.





Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havanın 25 Şubat Salı günü de devam etmesi beklenirken, Artvin Valiliği eğitim öğretime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Salı günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) eğitim öğretime verilen aranın 1 gün süreyle uzatıldığı belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.