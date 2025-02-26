Artvin'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Özellikle son bir haftadır bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Artvin Valiliği yeni bir açıklama daha yaptı. Artvin'de kar yağışı nedeniyle okullar 6. kez tatil edildi. İşte kentte tatil olan yerler.
Ülke genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı Artvin'de devam ediyor. Meteoroloji uyarılarının ardından etkisini sürdüren kar yağışı özellikle Artvin'in yüksek kesimlerinde ulaşımı etkileyecek seviyelerde. Artvin Valiliği son dakika yaptığı açıklamayla okulların yarın da tatil edildiğini bildirdi. Bu açıklamayla Artvin'de 6. kez okullar tatil edilmiş oldu.
ARTVİN'DE OKULLAR 6. KEZ TATİL EDİLDİ
Artvin Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle yarın (27 Şubat) Yusufeli hariç eğitim öğretime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.
Artvin Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şartlarının 27 Şubat 2025 Perşembe günü de devam edeceğini duyurdu. Bu çerçevede, il sınırları içinde buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir almak amacıyla, eğitim kurumlarında eğitim öğretime verilen ara bir gün daha uzatıldı.
Açıklamaya göre, Yusufeli ilçesi hariç olmak üzere, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) 27 Şubat Perşembe günü de eğitim yapılmayacak. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.