



ARTVİN'DE OKULLAR 6. KEZ TATİL EDİLDİ





Artvin Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle yarın (27 Şubat) Yusufeli hariç eğitim öğretime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.





Artvin Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şartlarının 27 Şubat 2025 Perşembe günü de devam edeceğini duyurdu. Bu çerçevede, il sınırları içinde buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir almak amacıyla, eğitim kurumlarında eğitim öğretime verilen ara bir gün daha uzatıldı.











