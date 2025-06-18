Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrete ara zam konusu, özellikle Temmuz ayında bir artış olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. 2025 yılı için net asgari ücret 22.104 TL olarak belirlenmiş ve bu tutar Ocak ayından itibaren geçerli olmaya başlamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonda düşüş beklentisi olduğunu belirtmekle birlikte, "olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir" ifadesini kullanmıştı.