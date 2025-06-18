Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret temmuzda zamlanacak mı sorusu, enflasyon ve ekonomik koşullar nedeniyle gündemdeki yerini koruyor. Ocak ayında net asgari ücret 22.105 TL olarak belirlenmişti. Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin asgari ücret talebini açıkladı ve bu rakamın en az 29.850 TL olması gerektiğini söyledi. Asgari ücrete ara zamma ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuştu. İşte detaylar.
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrete ara zam konusu, özellikle Temmuz ayında bir artış olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. 2025 yılı için net asgari ücret 22.104 TL olarak belirlenmiş ve bu tutar Ocak ayından itibaren geçerli olmaya başlamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonda düşüş beklentisi olduğunu belirtmekle birlikte, "olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir" ifadesini kullanmıştı.
Temmuz Ayında Asgari Ücrete Zam Var Mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretlilerin ara zam talebine ilişkin, "Emeklilerle ilgili şu an herhangi bir çalışmamız söz konusu değil. Temmuzda enflasyon ve TÜFE'den kaynaklanan zam farklarını alacaklar. Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." ifadesini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Dervişoğlu, konuşmasıda asgari ücrete temmuzda zam yapılması gerektiğini ifade etti ve partisinin asgari ücret teklifini açıkladı.
İşte Müsavat Dervişoğlu’nun yaptığı o açıklama: “Çalışan nüfusumuzun %80’i ya asgari ücretle çalışıyor ya da asgari ücret sınırında maaş alıyor. Bugün 22.105 liralık bir asgari ücret vardır. İYİ Parti’nin bu konudaki önerisi açıktır. Asgari ücret, yılda iki defa güncellenmelidir, bu yasal bir zorunluluk olmalıdır.
İkincisi ise, bu rakam belirlenirken hem işçi, hem işverenin hali birlikte düşünülmelidir. İşverenin üzerindeki yük, devlet tarafından omuzlanmalıdır. Vergi muafiyeti mi? Doğrudan destek mi? Hepsini yapmaya, imkanlar ve yasalarımız müsaittir. Bizim hesabımız ve önerimize göre de asgari ücret bugün en az 29.850 TL olmalıdır. Önerimiz budur.” dedi.
2025 Net ve Brüt Asgari Ücret Ne Kadar?
2025 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu %30'luk zam oranı belirlemiştir. Buna göre 2025 için net asgari ücret 22.104,67 TL, brüt asgari ücret ise 26.005,50 TL olmuştur.
1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak 2025 günlük brüt asgari ücret tutarı 866,85 TL'dir. 2025 günlük net asgari ücret ise 736,82 TL'dir.
2025 Saatlik Asgari Ücret Ne Kadar?
Saatlik asgari ücret hesaplamanın en kolay yolu, günlük asgari ücret tutarını bulup elde edilen tutarı 7,5'e bölmektir. Çünkü Türkiye'de çalışanların günlük çalışma süresi 7 saat 30 dakikadır. Asgari ücret tutarı için yapılan zamla beraber, 2025 saatlik asgari brüt tutarı 115,58 TL olmuştur. Hesaplamalar ise şöyledir:
Asgari Brüt Ücret (26.005,50 TL) / 30 = Günlük Asgari Brüt Ücret (866,85 TL)
Günlük Asgari Brüt Ücret (866,85 TL) / 7,5 = 115.58 TL
2025 saatlik net asgari ücret tutarı ise 98,24 TL olarak belirlenmiştir.
2025 Brüt Asgari Ücret Kesintisi Ne Kadar?
26.005,50 TL'lik brüt asgari ücretten SGK primi ve işsizlik sigortası primi işçi payları kesilir. 2025 yılı için SGK primi işçi payı (%14) 3.640,77 TL; işsizlik sigortası işçi payı (%1) ise 260,06 TL'dir. 2025 yılı için brüt asgari ücrette uygulanan toplam kesinti ise 3.900,83 TL olmuştur.