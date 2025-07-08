ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Asgari ücrete temmuz ara zam var mı, yapılacak mı?

Asgari ücretliler, 2025 yılı Temmuz ayında ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Ocak ayında yapılan yüzde 49’luk artışla net asgari ücret 17.002 TL’den 22.104 TL’ye çıkarılmıştı. Geçmiş yıllarda yüksek enflasyon nedeniyle ara zam gündeme gelirken, 2024 yılında bu uygulamadan vazgeçilmişti. 2025 Temmuz ayı için herhangi bir ara zam kararı henüz açıklanmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilerleyen günlerde konuya ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.
Asgari ücret zammı, 2025 Temmuz ayı itibarıyla yeniden gündeme geldi. Son olarak 22.104 TL’ye yükseltilen asgari ücret için ikinci bir artış yapılacağına dair beklenti yükselirken, gözler ekonomi yönetiminin atacağı adımlarda. Özellikle memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,57 – 16,67 oranındaki zam sonrası özel sektör çalışanları da benzer bir düzenleme bekliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hükümetin önümüzdeki Kabine Toplantısı’nda bu konuya dair yeni karar alabileceği kulislerde konuşuluyor.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada enflasyonda düşüş beklendiğini ve aksilik olursa temmuz ayında ara zammın gündeme gelebileceğini ifade etmişti.
ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DURUM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz aylarda asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamalar;
“Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.
"Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken."
"Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda."
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret ara zammına ilişkin yeni bir çalışması ise bulunmuyor. Asgari ücret zammının 2026 yılı Ocak ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecek.
ASGARİ ÜCRET ARA ZAM TAHMİNİ SENARYOLARI
Asgari ücrette ara zam ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte zam hesaplamaları da yapılmaya başlandı.
Mevcut asgari ücrete yüzde 10 zam yapıldığında maaş 2.210,40 TL artarak 24.314,40 TL olur.
Yüzde 15 zam durumunda maaş 3.315,60 TL yükselir ve 25.419,60 TL’ye çıkar.
Yüzde 20’lik artışta maaş 4.420,80 TL farkla 26.524,80 TL’ye ulaşır.
Yüzde 30 zam yapılırsa maaş 6.631,20 TL artar ve 28.735,20 TL olur.