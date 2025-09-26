ASGARİ ÜCRET NET BRÜT YENİ HESAPLAMALAR: Yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, toplantı takvimi açıklandı mı?

2025’TE NET ÜCRET 22 BİN TL’Yİ AŞMIŞTI

Bu yıl yürürlükte olan asgari ücret, önceki yıllara kıyasla dikkat çekici bir artış göstermişti. Yapılan düzenleme ile brüt asgari ücret 26.005 TL, net ücret 22.104 TL olarak belirlenmiş, işverene maliyeti ise 30.621 TLye çıkmıştı.