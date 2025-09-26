Yeni Şafak
ASGARİ ÜCRET NET BRÜT YENİ HESAPLAMALAR: Yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, toplantı takvimi açıklandı mı?

15:2226/09/2025, Cuma
2026 Ocak ayında geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapacağı açıklamaları milyonlarca çalışan merakla beklerken, belirlenecek rakamda yıl sonu enflasyon oranlarının belirleyici olacağı vurgulanıyor.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için süreç işliyor. 2026’nın Ocak ayında uygulanmaya başlayacak yeni rakam, yıl sonu enflasyon verileri doğrultusunda şekillenecek. Bakanlık ise resmi açıklamalar için hazırlıklarını sürdürüyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN PAZARLIK MARATONU ARALIKTA BAŞLIYOR

2026 yılı asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2025’te bir araya gelecek. 15 üyeden oluşan komisyonda hükümet, işveren ve işçi tarafı beşer temsilciyle masada olacak. Genellikle dört oturumda tamamlanan görüşmelerin ardından yeni asgari ücret Aralık ayı sonunda kamuoyuna açıklanacak.

KOMİSYON ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NDA TOPLANACAK

Toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak. Görüşmelerde hem işçilerin alım gücü hem de işverenin maliyetleri dikkate alınarak ortak noktada buluşulmaya çalışılacak.

2025’TE NET ÜCRET 22 BİN TL’Yİ AŞMIŞTI

Bu yıl yürürlükte olan asgari ücret, önceki yıllara kıyasla dikkat çekici bir artış göstermişti. Yapılan düzenleme ile brüt asgari ücret 26.005 TL, net ücret 22.104 TL olarak belirlenmiş, işverene maliyeti ise 30.621 TLye çıkmıştı.

YILLIK ZAM ORANI %30 OLDU

2025’te uygulanan artış, yıllık bazda yüzde 30 olarak kayıtlara geçti. Önümüzdeki dönemde ise hem enflasyon beklentileri hem de işçi ve işveren tarafının talepleri, 2026 asgari ücret rakamlarının belirlenmesinde belirleyici olacak.

