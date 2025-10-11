Asgari ücrete ne kadar zam gelir, ne zaman belli olacak? 2026 Ocak ayı asgari ücret için ilk tahminler

Ocak ayından önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantılar sonucunda 2026 yılı brüt ve net asgari ücret tutarı belirlenecek. Peki, Asgari ücret zammı 2026 ne zaman belli olacak? Yeni yıl asgari ücret toplantı tarihi belli oldu mu? İAsgari ücrete ne kadar zam gelir, ne zaman belli olacak? 2026 Ocak ayı asgari ücret için ilk tahminler
Asgari ücret ne kadar, kaç TL? 2026 Asgari ücret zammı için vakit yaklaşıyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü Asgari ücret toplantılarında. Peki, asgari ücret toplantıları ne zaman yapılacak?
ASGARİ ÜCRET 2025 NE KADAR?
Brüt Aylık Ücret: 26.005,50 TL
Net Aylık Ücret: 22.104,67 TL
İşverene Aylık Maliyet: 30.621,48 TL
Bu düzenlemeyle, asgari ücrette yıllık %30 oranında bir artış oldu.
2026 ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN?
2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2025'te toplanacaktır. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeden meydana gelir ve genellikle dört toplantı yaparak yeni asgari ücret seviyesini belirler.
Toplantılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşir ve sonuçlar genellikle Aralık ayı sonunda kamuoyuna duyurulur.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLUR?
Peki ocakta asgari ücrete ne kadar zam olur? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
Bu sorunun cevabı için çeşitli verileri ve ekonomi ekibinin enflasyonla mücadeleyle alakalı stratejisini anlamak gerektiğini vurgulamak isterim. Özellikle S&P, Moody’s ve Fitch’ten gelen kredi notları ülkemiz açısından önem teşkil etmektedir.
Bu konuda geçen yıl enflasyonla mücadelede tavsiye niteliğinde olup da asgari ücrete gelecek zammı tutturan JP Morgan, 2026 asgari ücret tahmini %20 olarak belirlemiştir.
Morgan Stanley yeni yılda asgari ücrete enflasyon hedefleriyle uyumlu olarak, %20 ile %25 bandında bir zam beklediğini paylaştı.
Merkez bankası 2026 enflasyon hedefini %13 ile %19 arasında belirlerken, OVP’de ise %16 olarak hedeflenmiştir. Benim şahsi öngörüm ise 22.104,67 TL olan net asgari ücretin %20 ile %25 arasında artması yönündedir. Bu da 26.525,60 TL ile 27.630,84 TL arasında bir bantta olacaktır.”