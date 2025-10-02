ASKİ’den yapılan açıklamaya göre, şehirde meydana gelen ani arızalar sebebiyle 2 Ekim tarihinde birçok bölgede su kesintisi yaşanacak. Ankara’da planlı kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Yenimahalle ve Etimesgut da bulunuyor. Vatandaşların “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt olarak ise ASKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekeye yeniden su verileceğini bildirdi. İşte ASKİ su kesintisi 2 Ekim programı: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara'da sular ne zaman gelecek?
ASKİ, su kesintisi hakkında önemli bir duyuru yaptı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2 Ekim tarihinde yaşanan arıza nedeniyle birçok ilçeye suyun verilmeyeceğini bildirdi. ASKİ'nin açıklamasına göre, Kesikköprü hattındaki arızalar nedeniyle 1 hafta boyunca dönüşümlü su kesintileri uygulanacak. Detaylar ve etkilenen mahalleler haberimizde.
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 08:00:00
Detay: Sayın Abonelerimiz; 01.10.2025 tarihinde Çarşamba günü sabah 08.00 ile 02.10.2025 tarihinde Perşembe günü sabah 08.00 arasında Kesik Köprü içme suyu ana ishale hattında meydana gelen arızdan dolayı Aydınlıkevler mahallesinde bulunan P10 pompa istasyonunu durdurulacaktır. Altındağ İlçesinde Zorunlu olarak su kesintisi uygulanacaktır. Yüksek kotlardaki Abonelerimizin 02.10.2025 Perşembe günü Saat 20:00 den sonra Su alması öngörülmektedir.
Etkilenen Yerler: Su Kesintisinden Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım ve Baraj mahalleleri.
MAMAK
Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 23:55:00
Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ: DETAY : ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. MAMAK İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: BAŞAK EKİN BOSTANCIK GÖKÇEYURT (ÜST KOT) ALTIAĞAÇ KARAAĞAÇ HÜSEYİNGAZİ BAHÇELERİÇİ BAHÇELERÜSTÜ HARMAN MİSKET (ALT KOT) ÇAĞLAYAN (ALT KOT) HÜREL GÜLVEREN DİRİLİŞ ALTINEVLER ŞAFAKTEPE (ALT KOT) DEMİRLİBAHÇE (ALT KOT) DERBENT ARAPLAR DOSTLAR TEPECİK KÖSTENCE KUSUNLAR KAYAŞ KÜÇÜKKAYAŞ ŞAHAP GÜRLER YEŞİLBAYIR KIBRISKÖY BAYINDIR YENİ BAYINDIR ORTAKÖY KUTLUDÜĞÜN LALAHAN KARŞIYAKA ÜREĞİL.
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 17:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. GÖLBAŞI İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: BAHÇELİ EVLER ŞAFAK SEĞMENLER YURTBEY.
MAMAK
Arıza Tarihi: 1.10.2025 10:00:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 23:55:00
Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, YOĞUN SU KULLANIMINA BAĞLI OLARAKDEPOLARIMIZIN SU SEVİYELEERİNİN DÜŞMESİ BAZI BÖLGELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: AŞIKVEYSEL, KARTALTEPE TUZLUÇAYIR, ÇAĞLAYAN, GENERALZEKİDOĞAN, AKDERE KUTLU, MUTLU TÜRKÖZÜ, ŞEHİT CENGİZ TOPEL, KAZIM ORBAY, PEYAMİSEFA, ŞAHİNTEPE, MİSKET, ŞİRİNTEPE, BOĞAZİÇİ,FAHRİKORUTURK, DUTLUK, CENGİZHAN, EGE, DURALİ ALIÇ, AKŞEMSETTİN, ZİRVEKENT MAHALLESİ ve ÇANKAYA İLÇESİNE BAĞLI YAKUPABDAL MAHALLESİ.
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 11:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. ÇANKAYA İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ÜNİVERSİTELİLER MAHALLESİ ÜST KOTLARI, BEYTEPE MAHALLESİ ÜST KOTLARI
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 2.10.2025 00:10:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 23:55:00
Detay: DETAY :YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: H.OĞLAN B.EVLER FATIH MH HAVUZBASI MH İSTASYON MH MUZAFFER EKŞİ MH SEHITLIK MH.
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 2.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 3.10.2025 15:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. ÇANKAYA İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ,ÇUKURAMBAR MAHALLESİ, ÇİĞDEM MAHALLESİ, KIZILIRMAK MAHALLESİ ,ÜNİVERSİTELİLER MAHALLESİ ALT KOTLARI ,MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ BİR KISMI , SÖGÜTÖZÜ MAHALLESİ BİR KISMI.
POLATLI
Arıza Tarihi: 2.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 23:55:00
Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ DUYURUSU Sayın Abonelerimiz, POLATLI İlçemizin su ihtiyacını karşılayan İvedik Su Arıtma Tesisi’nde su seviyelerinin düşük olması ve Ankara ilinin su ihtiyacının bir kısmını sağlayan Kesikköprü Ana İsale Hattı’nda meydana gelen arızalar nedeniyle İdaremiz tarafından yeni hat imalatı çalışmaları yürütülmektedir. Bu sebeple ilçemize yeterli miktarda su verilememekte olup, dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda; 02.10.2025 Perşembe günü saat 24:00’e kadar üst kotlarda basınç düşüklüğü ve kesintiler yaşanabilecektir. Ayrıca, 03.10.2025 Cuma günü 00:00–10:00 saatleri arasında depolar stok durumuna alınacağından, ilçemiz genelinde su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: POATLI İLÇE MERKEZİNİN TAMAMI
SİNCAN
Arıza Tarihi: 1.10.2025 17:10:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 11:00:00
Detay: Sincan, Temelli İstiklal mahallesi sicim sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: istiklal mahallesi Aktopraklık caddesi ve havaalanı mevkii.
KEÇİÖREN
Arıza Tarihi: 1.10.2025 17:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 00:00:00
Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, yenileme çalışmaları yapıldığı için İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve BAZI BÖLGELERDE GÜN İÇERİSİNDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: sancaktepe incirli şehit kubilay yükseltepe yayla ufuktepe kanuni atapark bağlum uyanış bademlik yeşiltepe çaldıran kalaba aktepe şefkat yüksek kotlar
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 1.10.2025 18:30:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 12:00:00
Detay: ÖNEMLİ DUYURU SAYIN ABONELERİMİZ PLANLI SU KESİNTİSİ: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. YENİMAHALLE İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: Karacakaya mahallesi Yuva mahallesi memlik mahallesi Yakacık mahallesi Bağlar TOKİ Turgut Özal mahallesi Serhat mahallesi Uğur Mumcu mahallesi Mehmet Akif Ersoy mahallesi Özevler mahallesi yukarı Yahyalar mahallesi yeşilevler mahallesi İvedik mahallesi Şentepe bölgesi Çiğdemtepe mahallesi barıştepe mahallesi Kaletepe mahallesi burç mahallesi Avcılar mahallesi güventepe mahallesi Kayalar mahallesi Ergenekon mahallesi Pamuklar mahallesi Karşıyaka mahallesi Anadolu mahallesi barış mahallesi Esentepe mahallesi Yunus Emre mahallesi Demetevler mahallesi'nin bir kısmı Çamlıca mahallesi'nin bir kısmı.
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 2.10.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 3.10.2025 09:00:00
Detay: Önemli Duyuru; Sayın Abonelerimiz, Kesik köprü hattından Ankara'ya 3 hat ile günlük 530 bin m su veriliyordu. Ancak 17.09.2025'te 1. CTP hatta oluşan patlak nedeniyle 2 hat üzerinden 450 bin m olarak verilmeye başlandı. Bu hatta yeni çelik boru imalatı başlatıldı. Ancak 27.09.2025'te ise 2.CTP hat da arızalandı ve şu an yalnızca 1 hatla günde 230 bin m su verilebilmektedir. Bu da şehir merkezinde yaklaşık 250 bin m 'lük açığa neden olmuştur.
Arızalı 2. hat için de çelik boru döşeme çalışmalarına başlanmış olup, imalat yaklaşık 1 hafta sürecektir. Kuraklık nedeniyle baraj seviyeleri de kritik düzeyde olduğundan, 06.10.2025 tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Orhun Mahallesi ve Şehit Ali Mahallesi.