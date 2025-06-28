ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2025 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bünyesinde eğitimine devam eden öğrenciler, 2025 bahar dönemi bütünleme sınavları için geri sayıma geçti. Final sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler için telafi niteliği taşıyan sınavlar, 5-6 Temmuz 2025 tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleştirilecek. Bütünleme sınavlarına katılacak adayların sınav giriş belgelerini mutlaka yanında bulundurması gerekiyor.