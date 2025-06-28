ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2025 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF bütünleme sınavlarına sayılı günler kaldı. 5-6 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak sınavlar öncesi öğrenciler sınav giriş belgelerini obs.atauni.edu.tr adresinden alabilecek. Sınav yerleri, oturum bilgileri ve kurallar belgenin üzerinde yer alacak.
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bünyesinde eğitimine devam eden öğrenciler, 2025 bahar dönemi bütünleme sınavları için geri sayıma geçti. Final sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler için telafi niteliği taşıyan sınavlar, 5-6 Temmuz 2025 tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleştirilecek. Bütünleme sınavlarına katılacak adayların sınav giriş belgelerini mutlaka yanında bulundurması gerekiyor.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI 2025 NE ZAMAN?
ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavları, 5 Temmuz Cumartesi ve 6 Temmuz Pazar günlerinde yapılacak. Sınavlar 3 oturumda tamamlanacak. Oturum saatleri ve detaylı sınav takvimi, sınav giriş belgelerinde yer alacak.
SINAV GİRİŞ YERLERİ VE BELGESİ AÇIKLANDI MI?
ATA AÖF bütünleme sınavına girecek öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Üniversite tarafından yapılacak duyurunun ardından, sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr adresinden temin edilebilecek.
Sınav giriş belgesinde;
Sınava gireceğiniz okulun açık adresi
Sınıf ve salon numarası
Sıra bilgileri
Oturum saatleri
Sınav kuralları detaylı şekilde yer alacak.
Adayların, bu belgeyi sınav günü yanında bulundurması ve kimlikleriyle birlikte sınav salonunda hazır olması gerekiyor.
SINAV ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Sınav günü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi zorunludur.
Elektronik cihazlar, not kağıtları veya akıllı saat gibi materyaller kesinlikle yasaktır.
Her oturumda farklı derslere girileceği için sınav saatlerine dikkat edilmelidir.
ATA AÖF sınav takvimi ve giriş belgeleriyle ilgili en güncel bilgilere resmi öğrenci bilgi sistemi olan obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.