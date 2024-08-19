ATA AÖF yaz okulu 2023 kaç ders alınır?

Açıktan eğitim alan ve mezuniyet durumu olan öğrenciler, yaz okulu ve mezuniyete üç ders sınavlarına aynı anda katılamayacak. ATA AÖF yaz okulunda açılan derslerden en fazla toplam 5 ders alınabilecek.





ATA AÖF yaz okulunda üstten kaç ders alınır?

Üst yarıyıl, içinde bulunulan yarıyılın iki sonrası, takip eden yarıyıl ise öğrencinin önündeki ve daha önce hiç dersini almadığı yarıyıldır. Örneğin yaz okulundan üst yarıyıldan ders alınamaz. ATA AÖF YAZ OKULU NE KADAR? yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.