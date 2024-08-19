ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı giriş belgeleri açıklandı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi sınav yerelerinin açıklanmasının ardından ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı için de tarih araştırılması yapılıyor. Peki 2024 ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı ne zaman? İşte detaylar.
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu ve üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri açıklandı. İşte ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
24 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavları için Sınav Giriş Belgesi yayımlandı.
Sayfada yer alan "Duyurular" kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz. Ayrıca belgenizi ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) de alabilirsiniz.
ATA AÖF YAZ OKULU VE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı 24 Ağustos 2024’te 81 ilde aynı anda ve yüz yüze yapılacak.
Yaz okuluna kimler katılabilir?
Yaz okuluna kayıt yaptırabilmek için, öğrencinin kayıtlı olduğu programın en az bir dönemini tamamlamış olması gerekir. Yaz okuluna kayıt yaptırmak için, öğrencinin ders seçimi yapması ve kayıt ücretini yatırması gerekir. Ders seçimi, ATA AÖF'ün internet sitesinden yapılır.
Atatürk Üniversitesi yaz okulu nasıl oluyor?
Yaz Okulunun süresi 7 haftadır. Yaz okulu sonunda yapılan sınavlar bu sürenin dışındadır. Yaz Okulunda açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz Okulunda alınan derslerin kredileri / AKTS'leri ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında belirtildiği gibidir.
ATA AÖF yaz okulu kaç puanla geçilir?
AÖF yaz okulu geçme notu kaç? Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri AÖF yaz okulunda alabiliyor. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
ATA AÖF yaz okulu 2023 kaç ders alınır?
Açıktan eğitim alan ve mezuniyet durumu olan öğrenciler, yaz okulu ve mezuniyete üç ders sınavlarına aynı anda katılamayacak. ATA AÖF yaz okulunda açılan derslerden en fazla toplam 5 ders alınabilecek.
ATA AÖF yaz okulunda üstten kaç ders alınır?
Üst yarıyıl, içinde bulunulan yarıyılın iki sonrası, takip eden yarıyıl ise öğrencinin önündeki ve daha önce hiç dersini almadığı yarıyıldır. Örneğin yaz okulundan üst yarıyıldan ders alınamaz. ATA AÖF YAZ OKULU NE KADAR? yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.
Atatürk Üniversitesi yaz okulu kaç kredi sayısı?
Yaz Okulunda öğrenciler toplam en fazla 13 kredilik/20 AKTS'lik ders alabilir; ancak, bir dersin kredi saatinin 13'ün/AKTS'sinin 20'nin üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilir.