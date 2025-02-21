Bakanlık hileli ürünleri paylaştı: 17 ürünün yer aldığı listede 3 il dikkat çekti

Tarım ve Orman Bakanlığı, düzenli olarak yaptığı denetimler ile taklit ve tağşiş yapılan ürünleri paylaşmaya devam ediyor. Sağlığı tehlikeye atacak yeni ürünlerin paylaşıldığı listede Bursa, Aydın ve İzmir bölgelerinde zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan firmaların yer aldığı görüldü. İşte 21 Şubat hileli ürünlerin listesi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi internet adresi (guvenilirgida.tarimorman.gov.tr) üzerinden taklit ve tağşiş yapılan ürünleri açıklamaya devam ediyor. Halkın sağlığını tehlikeye atabilecek hileli ürünler arasında sıkça karşılaşılan zeytin ve zeytinyağı yeni listede de yer aldı. İşte bakanlığın paylaştığı hileli ürünler...
Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünlere ait bilgiler iki başlık altında aşağıda yer almaktadır.
Taklit veya Tağşiş-1 Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması
Örneğin : Farklı yağlar karıştırılan yağın zeytinyağı olarak piyasaya sürülmesi vb.
Taklit veya Tağşiş-2 Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması
Örneğin : Tereyağı yağ oranının mevzuatta belirtilen limitten düşük olması vb.
HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİ-21 ŞUBAT 2025
Tarım ve Orman Bakanlığının 21 Şubat 2025 tarihli yayınladığı hileli ürünler listesinde, zeytin ve zeytinyağı da yer alıyor.