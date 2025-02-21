Bakanlık hileli ürünleri paylaştı: 17 ürünün yer aldığı listede 3 il dikkat çekti

Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünlere ait bilgiler iki başlık altında aşağıda yer almaktadır.





Taklit veya Tağşiş-1 Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması

Örneğin : Farklı yağlar karıştırılan yağın zeytinyağı olarak piyasaya sürülmesi vb.

Taklit veya Tağşiş-2 Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması

Örneğin : Tereyağı yağ oranının mevzuatta belirtilen limitten düşük olması vb.



