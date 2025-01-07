Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, kredili konut satışları yıl genelinde düşüşte olsa da son aylarda toparlanma sinyalleri verdi. TCMB faiz indirimi sonrası Konut finansman oranlarında sınırlı da olsa düşüş başladı. Peki bankalarların konut finansman oranı ne kadar oldu, son durum nedir? 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ayında 250 baz puan faiz indirmesiyle bankaların şu an 2,79 oranıyla finansman desteği verdiğini hatırlatan gayrimenkul uzmanları, bu ay da merkez bankasının 250 puan faiz düşüreceğini öngörüyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimine başlaması konut finansman oranlarını etkilemesi bekleniyor.
Güncel verilere göre, konut finansman oranlarında bir miktar düşüş gözlemleniyor. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında en düşük finansman oranı %2.89 seviyesindeyken, bu oran şu anda bazı bankalarda %2.79’a gerilemiş durumda. Bu durum, ev sahibi olmayı planlayanlar için bir miktar avantaj sağlayabilir. Peki bankalarların konut finansman oranı nedir? 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, kredili konut satışları yıl genelinde düşüşte olsa da son aylarda toparlanma sinyalleri verdi.
2023’ün Ocak-Kasım döneminde ipotekli satışlar bir önceki yıla göre yüzde 21.30 düşüşle 135 bin 209’a gerilerken, kasım ayında dikkat çekici bir artış yaşandı. Kredili satışlar kasımda yüzde 315 artışla 21 bin 804’e ulaştı ve toplam satışlar içindeki payı yüzde 14.20 oldu. Bankalar arasındaki rekabetin artması ve genel finansman politikalarının değişmesiyle oranların daha cazip seviyelere inmesi bekleniyor.
Bankalarların konut finansman oranı nedir? 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Yüzde 2.79’luk oran üzerinden yapılan hesaplamalar, finansman yükünün hâlâ oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.
1 milyon TL kredi için 120 ay vadede aylık taksitler 28 bin 966 TL olurken, toplam geri ödeme 3 milyon 493 bin 488 TL’yi bulmakta. Bu hesaplama, 10 yıllık vadede finansman yükünün yüzde 249 gibi ciddi bir orana denk geldiğini ortaya koyuyor.
60 ay vadede, yüzde 2.84 finansman oranıyla aylık taksitler 34 bin 903 TL, toplam geri ödeme ise 2 milyon 110 bin 533 TL olarak hesaplanıyor.
Konut finansman hesaplaması
120 Ay (10 Yıl) Vadeli finansman:
Ana Para: 1.000.000 TL
Aylık Taksit: 28.966 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.493.488 TL
Finansman yükü: %249 finansman oranı)
60 Ay (5 Yıl) Vadeli finansman:
Ana Para: 1.000.000 TL
Aylık Taksit: 34.903 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.110.533 TL
Finansman Yükü: %111 finansman oranı)
Uzun vadeli konut finansmanlarda fiyat yükseliyor mu?
Daha uzun vadelerde finansman yükü katlanarak artıyor. 10 yıllık vadede, toplam geri ödeme neredeyse 3.5 katına ulaşıyor.
Daha kısa vadeler daha düşük toplam finansman yükü getirse de, aylık ödemeler çok daha yüksek oluyor, bu da ödeme zorluğu yaratabilir.
Finansman Oranlarının Etkisi: %2.79 ve %2.84 oranları aylık finansman oranlarıdır, bu da yıllık bazda yaklaşık %33-%34'lük çok yüksek bir maliyeti ifade eder.
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