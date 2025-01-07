Bankalarların konut finansman oranı nedir? 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Yüzde 2.79’luk oran üzerinden yapılan hesaplamalar, finansman yükünün hâlâ oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

1 milyon TL kredi için 120 ay vadede aylık taksitler 28 bin 966 TL olurken, toplam geri ödeme 3 milyon 493 bin 488 TL’yi bulmakta. Bu hesaplama, 10 yıllık vadede finansman yükünün yüzde 249 gibi ciddi bir orana denk geldiğini ortaya koyuyor.

60 ay vadede, yüzde 2.84 finansman oranıyla aylık taksitler 34 bin 903 TL, toplam geri ödeme ise 2 milyon 110 bin 533 TL olarak hesaplanıyor.