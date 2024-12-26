Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Katılım Bankalarının güncel taşıt finansman oranları ve ödeme planları

Katılım Bankalarının güncel taşıt finansman oranları ve ödeme planları

17:5226/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Katılım bankaları taşıt finansman oranları</p>
Katılım bankaları taşıt finansman oranları

Merkez Bankası, iki yıl aranın ardından 250 baz puan ile ilk kez faiz indirimine gitti. TCMB faiz indirimi sonrası katılım bankalarının araba finansman tutarları merak konusu oldu. Peki faizsiz katılım bankaları taşıt finansman oranları ne kadar? İşte Vakıf katılım, Albaraka, Ziraat katılım, Türkiye Finans, Kuveyt Türk taşıt finansmanı hesaplama aracı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından, bankaların taşıt kredisi faiz oranları ve ödeme planları merak konusu oldu. faizsiz bankacılık esaslarına dayanan katılım bankalarından taşıt finansmanı kullanmak isteyenler araba kredi oranlarını ve ödeme planlarını sorguluyor. İşte bankaların güncel taşıt finansman oranları hesaplama tablosu.

Vakıf Katılım taşıt finansmanı hesaplama tablosu

Taşıt finansmanı 0 km

Tutar: 100.000 TL

Vade: 24 ay

Kar Oranı %3,89

Taşıt finansmanı 0 km

Tutar: 200.000 TL

Vade: 24 ay

Kar Oranı %3,89

Albaraka taşıt finansmanı hesaplama tablosu

Taşıt finansmanı 

Tutar: 100.000 TL

Vade: 12 ay

Kar Oranı %3,85

Albaraka taşıt finansmanı hesaplama tablosu

Taşıt finansmanı 

Tutar: 100.000 TL

Vade: 24 ay

Kar Oranı %3,85

Albaraka taşıt finansmanı hesaplama tablosu

Taşıt finansmanı 

Tutar: 200.000 TL

Vade: 12 ay

Kar Oranı %3,85

Ziraat Katılım taşıt finansmanı hesaplama tablosu

Taşıt finansmanı (Kasko değeri-fatura bedeli 0-400,000 TL

Tutar: 100.000 TL

Vade: 12 ay

Kar Oranı %4,24

Ziraat Katılım taşıt finansmanı hesaplama tablosu

Taşıt finansmanı (Kasko değeri-fatura bedeli 0-400,000 TL

Tutar: 200.000 TL

Vade: 12 ay

Kar Oranı %4,24

Türkiye Finans taşıt finansmanı hesaplama tablosu

Sigortalı taşıt finansmanı 0 KM

Tutar: 100.000 TL

Vade: 12 ay

Kar Oranı %3.89

Türkiye Finans taşıt finansmanı hesaplama tablosu

Sigortasız taşıt finansmanı 2. el

Tutar: 200.000 TL

Vade: 12 ay

Kar Oranı %4.49

Kuveyt Türk Finans taşıt finansmanı hesaplama tablosu

Yeni binek araç finansmanı 

Tutar: 100.000 TL

Vade: 12 ay

Kar Oranı %3,78

Kuveyt Türk Finans taşıt finansmanı hesaplama tablosu

Yeni binek araç finansmanı 

Tutar: 200.000 TL

Vade: 12 ay

Kar Oranı %3,78

Kuveyt Türk Finans taşıt finansmanı hesaplama tablosu

Yeni binek araç finansmanı 

Tutar: 100.000 TL

Vade: 24 ay

Kar Oranı %3,78

Kuveyt Türk Finans taşıt finansmanı hesaplama tablosu

Yeni binek araç finansmanı 

Tutar: 200.000 TL

Vade: 24 ay

Kar Oranı %3,78

#taşıt finansmanları
#katılım bankaları taşıt finansman oranı
#taşıt finansman oranları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Katılım Bankalarının güncel taşıt finansman oranları ve ödeme planları