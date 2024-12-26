Merkez Bankası, iki yıl aranın ardından 250 baz puan ile ilk kez faiz indirimine gitti. TCMB faiz indirimi sonrası katılım bankalarının araba finansman tutarları merak konusu oldu. Peki faizsiz katılım bankaları taşıt finansman oranları ne kadar? İşte Vakıf katılım, Albaraka, Ziraat katılım, Türkiye Finans, Kuveyt Türk taşıt finansmanı hesaplama aracı.

1 /14 Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından, bankaların taşıt kredisi faiz oranları ve ödeme planları merak konusu oldu. faizsiz bankacılık esaslarına dayanan katılım bankalarından taşıt finansmanı kullanmak isteyenler araba kredi oranlarını ve ödeme planlarını sorguluyor. İşte bankaların güncel taşıt finansman oranları hesaplama tablosu.

2 /14 Vakıf Katılım taşıt finansmanı hesaplama tablosu Taşıt finansmanı 0 km Tutar: 100.000 TL Vade: 24 ay Kar Oranı %3,89

3 /14 Taşıt finansmanı 0 km Tutar: 200.000 TL Vade: 24 ay Kar Oranı %3,89

4 /14 Albaraka taşıt finansmanı hesaplama tablosu Taşıt finansmanı Tutar: 100.000 TL Vade: 12 ay Kar Oranı %3,85

5 /14 Albaraka taşıt finansmanı hesaplama tablosu Taşıt finansmanı Tutar: 100.000 TL Vade: 24 ay Kar Oranı %3,85

6 /14 Albaraka taşıt finansmanı hesaplama tablosu Taşıt finansmanı Tutar: 200.000 TL Vade: 12 ay Kar Oranı %3,85

7 /14 Ziraat Katılım taşıt finansmanı hesaplama tablosu Taşıt finansmanı (Kasko değeri-fatura bedeli 0-400,000 TL Tutar: 100.000 TL Vade: 12 ay Kar Oranı %4,24

8 /14 Ziraat Katılım taşıt finansmanı hesaplama tablosu Taşıt finansmanı (Kasko değeri-fatura bedeli 0-400,000 TL Tutar: 200.000 TL Vade: 12 ay Kar Oranı %4,24

9 /14 Türkiye Finans taşıt finansmanı hesaplama tablosu Sigortalı taşıt finansmanı 0 KM Tutar: 100.000 TL Vade: 12 ay Kar Oranı %3.89

10 /14 Türkiye Finans taşıt finansmanı hesaplama tablosu Sigortasız taşıt finansmanı 2. el Tutar: 200.000 TL Vade: 12 ay Kar Oranı %4.49

11 /14 Kuveyt Türk Finans taşıt finansmanı hesaplama tablosu Yeni binek araç finansmanı Tutar: 100.000 TL Vade: 12 ay Kar Oranı %3,78

12 /14 Kuveyt Türk Finans taşıt finansmanı hesaplama tablosu Yeni binek araç finansmanı Tutar: 200.000 TL Vade: 12 ay Kar Oranı %3,78

13 /14 Kuveyt Türk Finans taşıt finansmanı hesaplama tablosu Yeni binek araç finansmanı Tutar: 100.000 TL Vade: 24 ay Kar Oranı %3,78