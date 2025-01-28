Başvurular detayları açıklandı! 50, 55 KPSS puanla Onlarca personel alımı yapılacak: Üniversite, belediye, kamu kurumları...

Türkiye'deki binlerce kişi, kamu kurumlarında çalışmak için personel alımı ilanlarını dikkatle takip ediyor. Belediyeler, üniversiteler ve diğer kamu kurumları, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı ve çeşitli özel şartlara göre ilanlarını zaman zaman duyuruyor. Bu bağlamda, bir üniversite yaptığı açıklamayla, 50 ve 55 KPSS puanı ile personel alımı gerçekleştireceğini resmen duyurdu. Başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru şartlarıyla ilgili detaylar, kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor.
Türkiye'deki birçok vatandaş, kamu kurumlarında çalışma fırsatlarını heyecanla takip ediyor. Belediyeler, üniversiteler, hastaneler ve diğer kamu kurumları zaman zaman farklı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanları ve şartlarla personel alımı yapıyor. Özellikle düşük KPSS puanı talep eden ilanlar, pek çok adayın dikkatini çekiyor. Bu kapsamda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, en az 50 ve 55 KPSS puanı ile bazı ek şartlar doğrultusunda onlarca personel alımı yapacağını duyurdu. Bu gelişme, 50 ve 55 KPSS puanına sahip olan adaylar için büyük bir fırsat anlamına geliyor ve başvurular için heyecanlı bir beklenti oluşturuyor.
50, 55 KPSS PUANI İLE PERSONEL ALIMI YAPILACAK
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere, en az 50 ve 55 KPSS puanı ile çeşitli şartlara bağlı olarak çok sayıda personel alımı yapılacağı açıklandı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından duyurulan personel alımı ilanındaki boş pozisyonlar ve aranılan şartlar aşağıda yer alıyor.
BAŞVURU TARİHLERİ VE DİĞER DETAYLAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından açıklanan KPSS puanı ile personel alımı ilanına başvurular, 22 Ocak 2025 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise, 05 Şubat 2025 olarak açıklandı.
Başvuruların Kariyer Kapısı e-Devlet üzerinden 'Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım' hizmeti veya 'Kariyer Kapısı' https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden yalnızca elektronik ortamda alınacağı belirtildi. Ayrıca şahsen ya da posta yoluyla yapılan müracaatların kabul edilmeyeceği duyuruldu.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi KPSS puanı ile personel alımı ilanı hakkındaki diğer detaylar aşağıda yer alıyor.