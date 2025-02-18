Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı, eğitimde aksamalara neden olmakta. Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre Bayburt’ta hafta sonuna kadar kar yağışı etkili olacak. MGM’nin uyarısı sonrası öğrenciler Bayburt’ta yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba okul var mı, Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı? sorularına yanıt arıyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden itibaren Bayburt'ta aralıklı kar yağışı etki olacak. Rüzgarın güney yönünden hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli(40-60 km/saat) şekilde esmesi bekleniyor. Buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısında bulunan meteorolojiden, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli(40-60 km/saat) şekilde esmesi bekleniyor. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapıldı.
Bayburt’ta yarın okullar tatil mi?
Meteoroloji, Bayburt'ta kar yağışı ve don riski için uyarıda bulundu. Bu uyarılar sonrası öğrenci ve veliler Bayburt’ta yarın okullar tatil mi, açıklama geldi mi? sorusunu sormaya başladı. 19 Şubat Çarşamba günü için Bayburt Valiliğinden kar tatiline ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.