Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden itibaren Bayburt'ta aralıklı kar yağışı etki olacak. Rüzgarın güney yönünden hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli(40-60 km/saat) şekilde esmesi bekleniyor. Buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısında bulunan meteorolojiden, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.