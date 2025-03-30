Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? 30 Mart bugün marketler saat kaçta açılacak?

Ramazan Bayramı’nda marketlerin çalışma durumu merak konusu oldu. Bayram boyunca kamu kurumları kapalı olacak, ancak eczaneler ve noterler nöbetçi sistemine göre hizmet vermeye devam edecek. Zincir marketler ise bayramın ilk günü geç açılabilir veya kapalı olabilir. A101, BİM ve ŞOK gibi marketlerin bayram çalışma saatleri şubelere göre değişiklik gösterebilir.

1 /4 Ramazan Bayramı öncesinde bayram alışverişi yapacak olan vatandaşlar, zincir marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. A101, BİM ve ŞOK gibi marketler genellikle arefe günü normal saatlerinde açılıyor, ancak kapanış saatleri şubeye göre değişiklik gösterebiliyor. Bayramın birinci günü ise bazı marketler geç açılabilir veya kapalı olabilir.

2 /4 Vatandaşların bayram alışverişi telaşları başlarken bayramda marketlerin çalışma saatleri de merak konusu oldu. Bayramda alışveriş yapmak isteyenler için marketler hizmet vermeye devam edecek. Ancak marketlerin çalışma saatleri değişecek.

3 /4 BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI? Geçtiğimiz yıllarda zincir marketler Ramazan Bayramı’nın 1. günü kapalı olurken 2. ve 3. günü çalışmaya devam etmişti. Bu yılki kesin çalışma saatleri için ise ilgili marketin şubelerinden veya müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.