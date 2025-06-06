Bayramda para transferi, gönderme yapılır mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda EFT, Havale ve FAST işlemi yapılır mı?

6-9 Haziran tarihlerinde kutlanacak olan Kurban Bayramı'nda resmi tatil süreci boyunca kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Bu durum, para transferi yapmak isteyen bireylerin “Bayramda EFT, havale ya da FAST işlemleri yapılabiliyor mu?” sorusuna yanıt aramasına neden oldu. Bayramda acil ödeme, fatura ya da para gönderimi yapması gerekenler için elektronik bankacılık sistemlerinin işleyişi büyük önem taşıyor. İşte bayram süresince kullanılabilecek para transfer yöntemleri ve detaylar…

1 /4 Kurban Bayramı yaklaşırken dijital bankacılık hizmetleri yeniden gündeme geldi. 6-9 Haziran tarihleri arasındaki resmi tatil boyunca, EFT, havale ve FAST işlemleri ile ilgili merak edilen sorular artıyor. Özellikle hafta sonuna denk gelen bayram günlerinde banka hesapları arası transfer yapmak isteyenler için sistemlerin çalışma durumu önem taşıyor. Peki, Kurban Bayramı’nda EFT yapılır mı, FAST sistemi açık mı? İşte tüm detaylar haberimizde...

2 /4 BAYRAMA EFT, HAVALE, FAST OLUR MU? 6-7-8-9 Haziran günlerinde Kurban Bayramı yaşanacak. Resmi tatil olan bayram günlerinde bankalar çalışmalarına ara verecek.

3 /4 Bu tarihlerde ise vatandaşlar havale, FAST işlemini 7/24 yapabilecekler. Ancak EFT yapılan paralar ancak resmi tatil ardından hesaplara geçecek. Yani bayram tarihlerinde EFT kabul edilse de işlem, 10 Haziran Salı günü tam anlamıyla gerçekleşecek.