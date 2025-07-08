CMK 109/1: Adli kontrol kararı, tutuklama sebepleri bulunan, ancak tutuklama yerine alternatif tedbirlerin uygulanabileceği durumlarda verilir.

CMK 109/3-j: Bu maddeye göre, şüpheli veya sanık hakkındaki adli kontrol yükümlülüklerinden biri olarak konutunu terk etmeme şeklinde bir tedbir uygulanabilir. Bu karar, mahkemeler tarafından belirlenmiş sınır ve esaslara uygun olarak uygulanır.

Ev hapsinde bulunan bir kişinin şu kurallar çerçevesinde hareket etmesi beklenir:

Belirlenen sınırların dışına çıkmamak: Elektronik kelepçe uygulaması kapsamında, kişinin konut çevresi denetimli alan olarak tanımlanır. Bu alanın dışına çıkılması, ihlal anlamına gelir.

Gerekli izinleri almak: Ev hapsi altında bulunan kişilere, yalnızca zorunlu ve mahkemece onaylanan durumlar için evden ayrılma izni verilir. Örneğin, bir sağlık kontrolüne gitmek için önceden izin talebinde bulunulmalıdır.