



BERAT GECESİNİN FAZİLETİ NEDİR, BU GECEDE NELER YAPILMALIDIR?





Bu geceye mağfiret gecesi de denmiştir. Çünkü bu gecede pek çok kimseyi Cenab-ı Hakk’ın affedeceği Peygamberimiz tarafından bildirilmiştir. Peygamberimiz bu geceyi ibadetle geçirmiştir. Berat gecesine mahsus bir namaz ve ibadet yoktur. Bu gece, Kur’an okunarak, dua ve istiğfar yapılarak, kaza ve nafile namazı kılınarak ve yoksullara yardım edilerek ihya edilir.





Allah Rasûlü, üç aylardan Recep ve Şâban aylarına, bu ayların sonuncusu ve tüm senenin sultanı olan Ramazan’a hazırlayıcı olmaları bakımından değer vermiş ve bu aylarda bulunan birtakım geceleri ise özellikle ibadetle geçirmiştir.

Bu gecelerden biri olan Şâban ayının on beşinci gecesiyle ilgili olarak Allah Rasûlü şöyle buyurmaktadır: “Allah Teâlâ, Şâban’ın on beşinci gecesi dünya semasına iner (rahmet nazarıyla bakar) ve Kelb kabilesine ait koyunların kıllarının sayısından daha fazla kişiyi bağışlar.” Recep ayı, içinde Regâib ve Mi’rac gecelerini saklarken, Şâban ayı, Berât gecesi ile taçlanmaktadır.





Böylesi zamanların değerini, Allah’ın insanlara olan bitip tükenmez rahmetine bağlamak en doğru yaklaşım olarak görünmektedir. Bu sebeple Allah Rasûlü’nün, “Allah’ım! Recep ve Şâban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır.” diye dua etmesinin arkasında, inananları Kur’an ikliminin egemen olduğu Ramazan ayına hazırlama arzusu yatmaktadır da denilebilir.



