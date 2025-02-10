Berat Gecesi için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman mübarek üç aylar içerisindeki Berat Gecesi için araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ise 2025 yılı takviminde Berat Gecesinin bu sene 13 Şubat tarihine denk geldiğini açıkladı. Peki Berat Gecesi önemi nedir, bu gecede hangi ibadetler yapılır?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 yılı dini günler takvimine göre, Berat Gecesi 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Tüm dünyadaki Müslümanlar bu özel gecede ibadetlerini sürdürecek. Peki Berat Gecesinde hangi ibadetler yapılmalı, bu gecenin önemi nedir?
BERAT GECESİ NE ZAMAN 2025?
Berat gecesi Şaban ayının 14’ünü 15. güne bağlayan gece idrak ediliyor. Ramazan ayının habercisi olan Berat gecesi bu sene 13 Şubat 2025 Perşembe günü eda edilecek
BERAT GECESİ ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?
Berat Arapça berâe/berâet (البرائة) kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir. Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde “şâbanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (الصك = belge) gecesi” mânalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.
Diyanet'te yer alan bilgilere göre, Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır.
Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız.
Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.
BERAT GECESİNİN FAZİLETİ NEDİR, BU GECEDE NELER YAPILMALIDIR?
Bu geceye mağfiret gecesi de denmiştir. Çünkü bu gecede pek çok kimseyi Cenab-ı Hakk’ın affedeceği Peygamberimiz tarafından bildirilmiştir. Peygamberimiz bu geceyi ibadetle geçirmiştir. Berat gecesine mahsus bir namaz ve ibadet yoktur. Bu gece, Kur’an okunarak, dua ve istiğfar yapılarak, kaza ve nafile namazı kılınarak ve yoksullara yardım edilerek ihya edilir.
Allah Rasûlü, üç aylardan Recep ve Şâban aylarına, bu ayların sonuncusu ve tüm senenin sultanı olan Ramazan’a hazırlayıcı olmaları bakımından değer vermiş ve bu aylarda bulunan birtakım geceleri ise özellikle ibadetle geçirmiştir.
Bu gecelerden biri olan Şâban ayının on beşinci gecesiyle ilgili olarak Allah Rasûlü şöyle buyurmaktadır: “Allah Teâlâ, Şâban’ın on beşinci gecesi dünya semasına iner (rahmet nazarıyla bakar) ve Kelb kabilesine ait koyunların kıllarının sayısından daha fazla kişiyi bağışlar.” Recep ayı, içinde Regâib ve Mi’rac gecelerini saklarken, Şâban ayı, Berât gecesi ile taçlanmaktadır.
Böylesi zamanların değerini, Allah’ın insanlara olan bitip tükenmez rahmetine bağlamak en doğru yaklaşım olarak görünmektedir. Bu sebeple Allah Rasûlü’nün, “Allah’ım! Recep ve Şâban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır.” diye dua etmesinin arkasında, inananları Kur’an ikliminin egemen olduğu Ramazan ayına hazırlama arzusu yatmaktadır da denilebilir.
PEYGAMBER EFENDİMİZ BERAT GECESİNDE NASIL DUA EDERDİ?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Berat Gecesi'nde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.
BERAT GECESİNDE YAPILABİLECEK İBADETLER
Namaz kılmak
Kaza namazı kılmak
Tesbih çekmek
Kur'an okumak
Dua etmek
Oruç tutmak
Sadaka vermek
2025 Dini Günler Takvimi
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)
Regaib gecesi: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)
Mirac gecesi: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)
Berat gecesi: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)
2025 yılı Ramazan ne zaman?
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)
Ramazan Bayramı 2025 ne zaman, bayram hangi gün?
Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)
Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)
Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)