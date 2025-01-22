- Rashica yıldızlaştı





Milot Rashica, siyah-beyazlıların galibiyetinde kritik rol oynadı.

17. dakikada attığı şık golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Rashica, Avrupa'daki ilk gol sevincini yaşarken, 60. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Olimpik Lyon maçında sakatlığı ve Bodo/Glimt müsabakasında ise izinli olduğu için forma giyemeyen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ilk kez bir maçta üst üste iki gol kaydederken, Rafa Silva'nın 78. dakikada skoru 3-1'e getiren golünün pasını vererek siyah-beyazlıların galibiyetinde kilit oyuncu oldu.

Rashica, ligde tek golünü ise ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçta kaydetmişti.











