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BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman 2025? Sınav yerleri açıklandı mı?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman 2025? Sınav yerleri açıklandı mı?

Tuğba Güner
15:2912/04/2025, Cumartesi
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BİLSEM 2025 sınav tarihi MEB takvimi doğrultusunda belli oldu. Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 14 Nisan 2025 tarihiyle başlayacak. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı, nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025 yılı BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) takvimi doğrultusunda sınav süreçler devam ediyor. BİLSEM ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?


Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 14 Nisan 2025 tarihiyle başlayacak.

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı?

BİLSEM sınav yerleri, ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenciler için bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgeleri bugünden itibaren 8 Nisan 2025 kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecektir.

2024-2025 BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ


8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7-11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14–25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi



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