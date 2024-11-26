2024-2025 BİLSEM takvimi belli oldu mu?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Bakanlık tarafından paylaşılan kılavuz ile BİLSEM ön değerlendirme başvuru tarihleri belli oldu. Peki BİLSEM ön değerlendirme randevuları ne zaman? İşte 2024-2025 BİLSEM takvimi.

1 /9 BİLSEM ön değerlendirme uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kaydedilen takvime göre yapılmaktadır. BİLSEM ön değerlendirme başvurusu, özel yetenekli öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezleri'ne kabul edilmeleri için ilk adım niteliğindedir. BİLSEM ön değerlendirme randevuları, başvuruların değerlendirilmesi sonucu belirlenir ve öğrencilerin yeteneklerinin daha yakından incelenmesine olanak tanır.

2 /9 BİLSEM ön değerlendirme başvuru tarihi 2024-2025 eğitim öğretim yılı için araştırılıyor. Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Peki, 2024-2025 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM ön değerlendirme başvurusu başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar.

3 /9 2024-2025 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı mı? Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Bakanlık tarafından paylaşılan kılavuz ile BİLSEM ön değerlendirme başvuru tarihleri belli oldu.

4 /9 BİLSEM ön değerlendirme başvurusu ne zaman? BİLSEM ön değerlendirme başvurusu ne zaman yapılacak sorusu, birçok öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. BİLSEM ön değerlendirme randevuları 25 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ise 28 Şubat 2025’te ilan edilecek. Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. 11 Aralık’ta ise ön değerlendirme sınavına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

5 /9 2024-2025 BİLSEM takvimi belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, başvurular ve değerlendirme süreçleri şu şekilde ilerleyecek: 25 Kasım- 06 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması 11 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması 21 Aralık 2024-23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması

6 /9 28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi 03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması 10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi 10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması 26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

7 /9 14 Nisan- 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması 4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi 7- 11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması 14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi 28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

8 /9 BİLSEM nedir? BİLSEM, "Bilim ve Sanat Merkezi" bölümünün uzamasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren bu merkezler, üstün yetenekli kişilerin bilimsel ve sanatsal alanlardaki faaliyetlerini amaçlayan özel eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM'in Amaçları Üstün yetenekli kişilerin özel yeteneklerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması. Bilim, sanat ve teknoloji alanında eğitim vermek. Üstün yetenekli kişilerin sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemek.