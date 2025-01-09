BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma gelecek fırsatlar dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 10 Ocak 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu haftaya ankastre seti, çift yönlü ısıtıcı, tost makinesi, tüy toplama cihazı, yağmurluk ve balıkçı ekipmanları gibi birçok üründe yeni indirim kataloğunda yer alıyor. İşte 10 Ocak BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.

1 /8 BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 10 Ocak 2025 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.

2 /8 BİM 10 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU Dijitsu 58 İnç Ultra HD Google TV 14.490 TL Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 11.490 TL Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL Inox Grill Tost Makinesi 1.575 TL Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 349 TL Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL Fanlı Isıtıcı 549 TL Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone 3.290 TL Emaye Beyaz Set Üstü Ocak 2.590 TL

3 /8 6'lı Cam Espresso Bardağı 79 TL 6'lı Cam Kupa 129 TL 3'lü Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 99 TL Kare Saklama Kabı 3,6 L 59 TL Bambu Kapaklı Kaşıklı Kupa 450 Cc 179 TL Bitki Çayı / Kahve Demliği 289 TL Sarımsak Ezici 35 TL Kronos Derin Kase 119 TL Kronos Kase/Çerezlik 3'lü 119 TL 4'lü Kronos Pasta Tabak Seti 239 TL Kronos Çay Tabağı Seti 6'lı 199 TL Stormax Organizer Kutu 16 L 189 TL

4 /8 Işıldak 139 TL Balıkçı Makası 49 TL Balıkçı Çanta ~ 51x27x26 349 TL Balık Kavrama Aparatı 69 TL Balıkçı Pense 129 TL Olta Ucu Işığı 65 TL Sahte Balık ~7,1 g ~8,5 cm 89 TL Balıkçı Çizme 299 TL Olta Misinası ~200 m 129 TL Yağmurluk 289 TL Polar Eldiven Kesik Parmak 89 TL Su İticili Kar Eldiveni 139 TL

5 /8 Tuval ~ 30x40 cm 84,50 TL Keçeden Oyuncak Yapım Kiti 39,50 TL Punch Nakış Kiti 189 TL Puzzle Yapıştırıcı ~250 ml 42,50 TL Fırça Seti 45 TL Akrilik Boya Seti ~6x22 ml 44,50 TL Softie Amigurumi Kiti 109 TL Punch Nakışı Çanta Kiti 229 TL Nakış Kasnağı Seti 2'li 74,50 TL 3’lü Yumak Atlas 89 TL 3’lü Yumak Dora 89 TL Çıtçıt Pensesi Seti 379 TL Örgü Makinesi 2.799 TL Sıcak Tutkal Tabancası 199 TL Hobi Pens Seti 299 TL Plastik Renkli Çıtçıtlar 169 TL

6 /8 Yarım Fermuarlı Polar Üst Kadın 249 TL Yarım Fermuarlı Polar Üst Erkek 249 TL Mont Erkek 799 TL Pike Pantolon Erkek 259 TL Kar Eldiveni Kadın-Erkek 299 TL Kar Eldiveni Çocuk 209 TL ABS Valiz Büyük Boy 839 TL Trekking Bot Erkek 599 TL Omuz Çantası Erkek ~28x16x6 cm 249 TL Hareketli Pelüş Başlık 189 TL Yüz Havlusu ~50x70 cm 69 TL Çift Kişilik Battaniye ~180x220 cm 259 TL Yazma İpliği ~20 g 11,50 TL Flamlı Eşarp ~100x100 cm 69 TL Düz Dikişsiz Bone 39,50 TL

7 /8 Duru Şampuan 700 ml 39 TL Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 129 TL Peros Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 129 TL Bebek Bezi Aylık Paket 295 TL Uni Baby Aktif 4x52’li Islak Havlu 59,50 TL