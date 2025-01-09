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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: 10 Ocak 2025 Cuma günü özel ankastre seti, çift yönlü ısıtıcı ve tost makinesi geliyor

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: 10 Ocak 2025 Cuma günü özel ankastre seti, çift yönlü ısıtıcı ve tost makinesi geliyor

10:469/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
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<p>Bim aktüel ürünler kataloğu</p>
Bim aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma gelecek fırsatlar dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 10 Ocak 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu haftaya ankastre seti, çift yönlü ısıtıcı, tost makinesi, tüy toplama cihazı, yağmurluk ve balıkçı ekipmanları gibi birçok üründe yeni indirim kataloğunda yer alıyor. İşte 10 Ocak BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.

BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 10 Ocak 2025 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.

BİM 10 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Dijitsu 58 İnç Ultra HD Google TV 14.490 TL

Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 11.490 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL

Inox Grill Tost Makinesi 1.575 TL

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 349 TL

Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL

Fanlı Isıtıcı 549 TL

Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone 3.290 TL

Emaye Beyaz Set Üstü Ocak 2.590 TL

6'lı Cam Espresso Bardağı 79 TL

6'lı Cam Kupa 129 TL

3'lü Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 99 TL

Kare Saklama Kabı 3,6 L 59 TL

Bambu Kapaklı Kaşıklı Kupa 450 Cc 179 TL

Bitki Çayı / Kahve Demliği 289 TL

Sarımsak Ezici 35 TL

Kronos Derin Kase 119 TL

Kronos Kase/Çerezlik 3'lü 119 TL

4'lü Kronos Pasta Tabak Seti 239 TL

Kronos Çay Tabağı Seti 6'lı 199 TL

Stormax Organizer Kutu 16 L 189 TL

Işıldak 139 TL

Balıkçı Makası 49 TL

Balıkçı Çanta ~ 51x27x26 349 TL

Balık Kavrama Aparatı 69 TL

Balıkçı Pense 129 TL

Olta Ucu Işığı 65 TL

Sahte Balık ~7,1 g ~8,5 cm 89 TL

Balıkçı Çizme 299 TL

Olta Misinası ~200 m 129 TL

Yağmurluk 289 TL

Polar Eldiven Kesik Parmak 89 TL

Su İticili Kar Eldiveni 139 TL

Tuval ~ 30x40 cm 84,50 TL

Keçeden Oyuncak Yapım Kiti 39,50 TL

Punch Nakış Kiti 189 TL

Puzzle Yapıştırıcı ~250 ml 42,50 TL

Fırça Seti 45 TL

Akrilik Boya Seti ~6x22 ml 44,50 TL

Softie Amigurumi Kiti 109 TL

Punch Nakışı Çanta Kiti 229 TL

Nakış Kasnağı Seti 2'li 74,50 TL

3’lü Yumak Atlas 89 TL

3’lü Yumak Dora 89 TL

Çıtçıt Pensesi Seti 379 TL

Örgü Makinesi 2.799 TL

Sıcak Tutkal Tabancası 199 TL

Hobi Pens Seti 299 TL

Plastik Renkli Çıtçıtlar 169 TL

Yarım Fermuarlı Polar Üst Kadın 249 TL

Yarım Fermuarlı Polar Üst Erkek 249 TL

Mont Erkek 799 TL

Pike Pantolon Erkek 259 TL

Kar Eldiveni Kadın-Erkek 299 TL

Kar Eldiveni Çocuk 209 TL

ABS Valiz Büyük Boy 839 TL

Trekking Bot Erkek 599 TL

Omuz Çantası Erkek ~28x16x6 cm 249 TL

Hareketli Pelüş Başlık 189 TL

Yüz Havlusu ~50x70 cm 69 TL

Çift Kişilik Battaniye ~180x220 cm 259 TL

Yazma İpliği ~20 g 11,50 TL

Flamlı Eşarp ~100x100 cm 69 TL

Düz Dikişsiz Bone 39,50 TL

Duru Şampuan 700 ml 39 TL

Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 129 TL

Peros Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 129 TL

Bebek Bezi Aylık Paket 295 TL

Uni Baby Aktif 4x52’li Islak Havlu 59,50 TL

Yörükoğlu Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL

Sek Tam Yağlı Yoğurt 3000 g 107 TL

Sek Süzme Yoğurt 400 g 42,50 TL

Aknaz Lor Peyniri 1000 g 47,50 TL

Yörükoğlu Tereyağı 1000 g 295 TL

Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL

Sek Labne 3x180 g 87,50 TL

Kaanlar Yumuşak Taze Beyaz Peynir 400 g 69,50 TL

Kerem Ballı Kaymak 200 g 52,50 TL

Dost Ballı & Propolisli Pastörize Süt 1 L 37,50 TL

Dost %1,2 Yağlı Ayran 2 L 42,50 TL

Dost Salep 1 L 49,50 TL

Erpiliç Bütün Piliç 1000 g 69,90 TL

Erpiliç Soslu Piliç Kanat 1000 g 109 TL

Erpiliç Piliç Çıtır Burger 1000 g 119 TL

Keskinoğlu Piliç Çıtır Filetom 700 g 85 TL

Lokman Özbek Dana Kangal Sucuk 400 g 169 TL

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