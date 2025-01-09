BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma gelecek fırsatlar dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 10 Ocak 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu haftaya ankastre seti, çift yönlü ısıtıcı, tost makinesi, tüy toplama cihazı, yağmurluk ve balıkçı ekipmanları gibi birçok üründe yeni indirim kataloğunda yer alıyor. İşte 10 Ocak BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.
BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 10 Ocak 2025 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.
BİM 10 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 58 İnç Ultra HD Google TV 14.490 TL
Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 11.490 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL
Inox Grill Tost Makinesi 1.575 TL
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 349 TL
Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL
Fanlı Isıtıcı 549 TL
Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone 3.290 TL
Emaye Beyaz Set Üstü Ocak 2.590 TL
6'lı Cam Espresso Bardağı 79 TL
6'lı Cam Kupa 129 TL
3'lü Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 99 TL
Kare Saklama Kabı 3,6 L 59 TL
Bambu Kapaklı Kaşıklı Kupa 450 Cc 179 TL
Bitki Çayı / Kahve Demliği 289 TL
Sarımsak Ezici 35 TL
Kronos Derin Kase 119 TL
Kronos Kase/Çerezlik 3'lü 119 TL
4'lü Kronos Pasta Tabak Seti 239 TL
Kronos Çay Tabağı Seti 6'lı 199 TL
Stormax Organizer Kutu 16 L 189 TL
Işıldak 139 TL
Balıkçı Makası 49 TL
Balıkçı Çanta ~ 51x27x26 349 TL
Balık Kavrama Aparatı 69 TL
Balıkçı Pense 129 TL
Olta Ucu Işığı 65 TL
Sahte Balık ~7,1 g ~8,5 cm 89 TL
Balıkçı Çizme 299 TL
Olta Misinası ~200 m 129 TL
Yağmurluk 289 TL
Polar Eldiven Kesik Parmak 89 TL
Su İticili Kar Eldiveni 139 TL
Tuval ~ 30x40 cm 84,50 TL
Keçeden Oyuncak Yapım Kiti 39,50 TL
Punch Nakış Kiti 189 TL
Puzzle Yapıştırıcı ~250 ml 42,50 TL
Fırça Seti 45 TL
Akrilik Boya Seti ~6x22 ml 44,50 TL
Softie Amigurumi Kiti 109 TL
Punch Nakışı Çanta Kiti 229 TL
Nakış Kasnağı Seti 2'li 74,50 TL
3’lü Yumak Atlas 89 TL
3’lü Yumak Dora 89 TL
Çıtçıt Pensesi Seti 379 TL
Örgü Makinesi 2.799 TL
Sıcak Tutkal Tabancası 199 TL
Hobi Pens Seti 299 TL
Plastik Renkli Çıtçıtlar 169 TL
Yarım Fermuarlı Polar Üst Kadın 249 TL
Yarım Fermuarlı Polar Üst Erkek 249 TL
Mont Erkek 799 TL
Pike Pantolon Erkek 259 TL
Kar Eldiveni Kadın-Erkek 299 TL
Kar Eldiveni Çocuk 209 TL
ABS Valiz Büyük Boy 839 TL
Trekking Bot Erkek 599 TL
Omuz Çantası Erkek ~28x16x6 cm 249 TL
Hareketli Pelüş Başlık 189 TL
Yüz Havlusu ~50x70 cm 69 TL
Çift Kişilik Battaniye ~180x220 cm 259 TL
Yazma İpliği ~20 g 11,50 TL
Flamlı Eşarp ~100x100 cm 69 TL
Düz Dikişsiz Bone 39,50 TL
Duru Şampuan 700 ml 39 TL
Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 129 TL
Peros Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 129 TL
Bebek Bezi Aylık Paket 295 TL
Uni Baby Aktif 4x52’li Islak Havlu 59,50 TL
Yörükoğlu Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL
Sek Tam Yağlı Yoğurt 3000 g 107 TL
Sek Süzme Yoğurt 400 g 42,50 TL
Aknaz Lor Peyniri 1000 g 47,50 TL
Yörükoğlu Tereyağı 1000 g 295 TL
Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL
Sek Labne 3x180 g 87,50 TL
Kaanlar Yumuşak Taze Beyaz Peynir 400 g 69,50 TL
Kerem Ballı Kaymak 200 g 52,50 TL
Dost Ballı & Propolisli Pastörize Süt 1 L 37,50 TL
Dost %1,2 Yağlı Ayran 2 L 42,50 TL
Dost Salep 1 L 49,50 TL
Erpiliç Bütün Piliç 1000 g 69,90 TL
Erpiliç Soslu Piliç Kanat 1000 g 109 TL
Erpiliç Piliç Çıtır Burger 1000 g 119 TL
Keskinoğlu Piliç Çıtır Filetom 700 g 85 TL
Lokman Özbek Dana Kangal Sucuk 400 g 169 TL