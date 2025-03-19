BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma indirim fırsatları dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 21 Mart 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu haftaya indirimde olan ürünler kataloğunda masaüstü oyuncu bilgisayarı, cam ankastre set, bisiklet, cep telefonu, para sayma makinesi, ahşap çocuk yatağı, kablosuz şarj cihazı gibi birçok ürün yer alıyor. İşte 21 Mart BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.

1 /8 BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 7 Mart 2025 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.

2 /8 BİM AKTÜEL 21 MART CUMA İNDİRİM KATALOĞU! Kalın Teker Elektrikli Bisiklet RSI X Pro 19.990 TL Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL Tecno Spark GO 2024 Cep Telefonu 5.750 TL Kablosuz Şarj Cihazı Hoparlörlü 925 TL Para Sayma Makinesi 2.250 TL Menzil Genişletici 499 TL Ahşap Çocuk Yatağı 1.490 TL Evye Borusu 199 TL 2 Fonksiyonlu Batarya Ucu 89 TL 2 Fonksiyonlu 720 derece dönen Batarya Ucu 89 TL Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 20.990 TL

3 /8 Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL Mikrodalga Fırın 1.990 TL Stand Mikser 4.250 TL Vakum Makinesi 999 TL Türk Kahve Makinesi 1.390 TL Heifer Pro X Şarjlı Süpürge 4.950 TL Philips Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL Su Isıtıcı 999 TL Doğrayıcı 1.450 TL Onvo Dijital Çay Makinesi 1.690 TL

4 /8 TULPAR TD3 V1.10.1.2 Masaüstü Oyuncu Bilgisayarı 39.950 TL TULPAR T6 V3.2.5 Oyun Bilgisayarı 64.250 TL ABRA A7 V15.3.3 Oyun Bilgisayarı 36.250 TL

5 /8 Güral Porselen 48 Parça Altın File Rölyefli Yemek Takımı 3.290 TL Emsan Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.799 TL Sedef İşlemeli Hasır Tepsi 399 TL Altın Rimli Meşrubat Bardağı ~470 cc 189 TL Altın Rimli Su Bardağı ~345 cc 159 TL Altın Rimli Ayaklı Su Bardağı ~350 cc 229 TL Gold Peçete Yüzüğü ~ 3,5 cm 129 TL Alüminyum Döküm Kek Kalıbı ~24 cm 399 TL Çelik Çaydanlık ~1-2 L 1.099 TL Emsan Derin Çelik Tencere 799 TL Emsan Karnıyarık Çelik Tencere 799 TL Mehtap Derin Tencere 599 TL Mehtap Tava 369 TL

6 /8 Çelik Tepsi ~29x45 cm 299 TL Kare Saklama Kabı Seti ~3x750ml 35 TL Kulplu Badya Seti 69,50 TL Matara ~530 ml 99 TL 3'lü Bıçak Seti 199 TL Güveç Tencere 109 TL Tefal 28 cm Wok Tava 679 TL Tefal Simplicty Tava 32 cm 649 TL Şef Bıçağı 349 TL Santoku Bıçağı 279 TL Manuel Rondo ~500 ml 599 TL 5'li Banyo Seti 299 TL Tekerlekli Organizer 129 TL 5 Katlı Ayakkabılık 199 TL Ütü Masası ~38x141x92 cm 699 TL Kelebek Kurutmalık ~61x183x118 cm 549 TL

7 /8 Peynir Sunum Tablası 289 TL Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Sepet Büyük Boy 329 TL Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Sepet Midi Boy 249 TL Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Tepsi 299 TL Cam Vazo 229 TL Cam Büyük Kase 169 TL Cam Ayaklı Meyvelik 299 TL Cam 6’lı Kase 249 TL Cam Kurabiyelik 119 TL Cam 6’lı Kupa 149 TL Cam Lokumluk 3’lü 99 TL Cam Kahve Fincan Seti 199 TL Ahşap Kulplu Standlı 2’li Sabunluk Seti 399 TL