BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma indirim fırsatları dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 21 Mart 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu haftaya indirimde olan ürünler kataloğunda masaüstü oyuncu bilgisayarı, cam ankastre set, bisiklet, cep telefonu, para sayma makinesi, ahşap çocuk yatağı, kablosuz şarj cihazı gibi birçok ürün yer alıyor. İşte 21 Mart BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.
BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 7 Mart 2025 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.
BİM AKTÜEL 21 MART CUMA İNDİRİM KATALOĞU!
Kalın Teker Elektrikli Bisiklet RSI X Pro 19.990 TL
Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL
Tecno Spark GO 2024 Cep Telefonu 5.750 TL
Kablosuz Şarj Cihazı Hoparlörlü 925 TL
Para Sayma Makinesi 2.250 TL
Menzil Genişletici 499 TL
Ahşap Çocuk Yatağı 1.490 TL
Evye Borusu 199 TL
2 Fonksiyonlu Batarya Ucu 89 TL
2 Fonksiyonlu 720 derece dönen Batarya Ucu 89 TL
Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 20.990 TL
Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL
Mikrodalga Fırın 1.990 TL
Stand Mikser 4.250 TL
Vakum Makinesi 999 TL
Türk Kahve Makinesi 1.390 TL
Heifer Pro X Şarjlı Süpürge 4.950 TL
Philips Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL
Su Isıtıcı 999 TL
Doğrayıcı 1.450 TL
Onvo Dijital Çay Makinesi 1.690 TL
TULPAR TD3 V1.10.1.2 Masaüstü Oyuncu Bilgisayarı 39.950 TL
TULPAR T6 V3.2.5 Oyun Bilgisayarı 64.250 TL
ABRA A7 V15.3.3 Oyun Bilgisayarı 36.250 TL
Güral Porselen 48 Parça Altın File Rölyefli Yemek Takımı 3.290 TL
Emsan Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.799 TL
Sedef İşlemeli Hasır Tepsi 399 TL
Altın Rimli Meşrubat Bardağı ~470 cc 189 TL
Altın Rimli Su Bardağı ~345 cc 159 TL
Altın Rimli Ayaklı Su Bardağı ~350 cc 229 TL
Gold Peçete Yüzüğü ~ 3,5 cm 129 TL
Alüminyum Döküm Kek Kalıbı ~24 cm 399 TL
Çelik Çaydanlık ~1-2 L 1.099 TL
Emsan Derin Çelik Tencere 799 TL
Emsan Karnıyarık Çelik Tencere 799 TL
Mehtap Derin Tencere 599 TL
Mehtap Tava 369 TL
Çelik Tepsi ~29x45 cm 299 TL
Kare Saklama Kabı Seti ~3x750ml 35 TL
Kulplu Badya Seti 69,50 TL
Matara ~530 ml 99 TL
3'lü Bıçak Seti 199 TL
Güveç Tencere 109 TL
Tefal 28 cm Wok Tava 679 TL
Tefal Simplicty Tava 32 cm 649 TL
Şef Bıçağı 349 TL
Santoku Bıçağı 279 TL
Manuel Rondo ~500 ml 599 TL
5'li Banyo Seti 299 TL
Tekerlekli Organizer 129 TL
5 Katlı Ayakkabılık 199 TL
Ütü Masası ~38x141x92 cm 699 TL
Kelebek Kurutmalık ~61x183x118 cm 549 TL
Peynir Sunum Tablası 289 TL
Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Sepet Büyük Boy 329 TL
Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Sepet Midi Boy 249 TL
Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Tepsi 299 TL
Cam Vazo 229 TL
Cam Büyük Kase 169 TL
Cam Ayaklı Meyvelik 299 TL
Cam 6’lı Kase 249 TL
Cam Kurabiyelik 119 TL
Cam 6’lı Kupa 149 TL
Cam Lokumluk 3’lü 99 TL
Cam Kahve Fincan Seti 199 TL
Ahşap Kulplu Standlı 2’li Sabunluk Seti 399 TL
Çift Kişilik Deluxia Battaniye ~200x220 cm 539 TL
Çift Kişilik Nevresim Takımı 849 TL
Dagi Saten Şortlu Takım Kadın 369 TL
Dagi Patlı Pijama Takımı Erkek 499 TL
Terlik Çeşitleri Kadın 59 TL
Kaşmir Halı Moroccon Halı 120x180 cm 999 TL
Aloevera Yorgan Çift Kişilik ~195x215 cm 599 TL
Aloevera Yastık ~50x70 cm 149 TL
Blackout Süet Fon Perde ~140x270 cm 429 TL
Tül Perde ~140x260 cm 209 TL
Lüx Post Halı ~60x90 cm 329 TL
Banyo Paspas Seti Kapitoneli Tüylü ~60x100 cm+~50x60 cm 359 TL
Lüx Kapitoneli Yastık ~50x70cm 189 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 249 TL
Raf Organizer ~30x30x30 cm 119 TL
Berk Filiz Siyah Çay 100 g 13,50 TL
Abdullah Efendi Osmanlı Dibek Kahvesi 200 g 45 TL
Yeni Kavaklıdere Şalgam Suyu 49,50 TL
Simbat Siirt Fıstığı 300 g 199 TL
Gürsoy Kavrulmuş Fındık İçi 400 g 199 TL
Çotanak Ballı Fındık Ezmesi 200 g 109 TL
Meray Ceviz İçi 400 g 190 TL
Züber Granola Bar 49,50 TL
Züber Nohut Cipsi 34,50 TL