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BİM aktüel ürün kataloğu yayımlandı: Bu hafta neler indirimde? 7 Mart 2025 Cuma günü katlanabilir elektrikli bisiklet, mini fırın, elektrikli tek gözlü ocak, akıllı saat geldi

BİM aktüel ürün kataloğu yayımlandı: Bu hafta neler indirimde? 7 Mart 2025 Cuma günü katlanabilir elektrikli bisiklet, mini fırın, elektrikli tek gözlü ocak, akıllı saat geldi

09:137/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>Bim aktüel ürünler kataloğu</p>
Bim aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma indirim fırsatları dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 7 Mart 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu haftaya indirimde olan ürünler kataloğunda katlanabilir elektrikli bisiklet, mini fırın, elektrikli tek gözlü ocak, akıllı saat gibi birçok ürün yer alıyor. İşte 7 Mart BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.

BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 7 Mart 2025 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.

BİM AKTÜEL 7 MART CUMA İNDİRİM KATALOĞU!

125CC Motosiklet – 52.975,00 TL

125CC Motosiklet – 49.900,00 TL

125CC Motosiklet – 69.000,00 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet – 20.950,00 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet– 15.450,00 TL

Elektrikli Şarjlı Tıraş Makinesi – 329,00 TL

Mini Fırın – 1.690,00 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak – 750,00 TL

Akıllı Saat – 499,00 TL

Kablolu ve Kablosuz Klavye Mouse Seti – 999,00 TL

Çay Makinesi – 999,00 TL

Oje Kurutucu – 129,00 TL

Kaş Düzeltici – 129,00 TL

Yüz Temizleme Fırçası – 69,00 TL

Kırışıklık Giderici – 499,00 TL

Epilasyon Aleti – 349,00 TL

Elektrikli Diş Fırçası – 279,00 TL

Karnıyarık Tenceresi – 399,00 TL

3'lü Desenli Meşrubat Bardağı – 159,00 TL

3'lü Desenli Su Bardağı – 149,00 TL

Borosilikat Bal Kavanozu – 259,00 TL

4'lü Bıçak Seti – 199,00 TL

Cam Kurabiyelik – 149,00 TL

Şekilli silikon mama tabağı – 159,00 TL

Süt / mama kabı – 42,50 TL

Kapaklı saklama kabı (3'lü) – 129,00 TL

Katlanır çamaşır selesi (25 L) – 219,00 TL

4 katlı modüler raf – 269,00 TL

Omuz çantası (Kadın) – 359,00 TL

Pijama takımı (Kadın / Erkek) – 299,00 TL

Flanel gömlek (Erkek) – 219,00 TL

Eşofman altı (Erkek) – 199,00 TL

Vakumlu hurç (Büyük boy) – 119,00 TL

Duvar süsü (2'li) – 179,00 TL

Fotoğraf çerçevesi – 259,00 TL

Şık kum saati – 499,00 TL

Manyetik kapaklı notluk seti – 149,00 TL

Gold fincan seti (4'lü) – 399,00 TL

Hikaye kitapları (Farklı çeşitler) – 49,00 TL

Manyetik tablet alfabe seti – 129,00 TL

Oyuncak bebek çeşitleri – 129,00 TL

Sürtmeli hareketli araba – 99,00 TL

Eğlenceli oyuncak hayvanlar – 59,00 TL

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