BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma indirim fırsatları dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 7 Şubat 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu haftaya indirimde olan ürünler kataloğunda fanlı ısıtıcı, kahvesi makinesi ve akıllı bileklik gibi birçok ürün yer alıyor. İşte 7 Şubat BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.
BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 7 Şubat 2025 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.
BİM 7 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU
TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 16.990 TL
Dijitsu 50 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV 10.900 TL
TCL 43 INC FULL HD ANDROİD SMART LED TV 11.990 TL
Dijitsu 32 İNÇ HD READY TV 3.975 TL
TWS Kulaklık 239 TL
Fenerli Nostaljik Radyo 799 TL
RGB Led Gece Lambası 99 TL
Mini Hoparlör 359 TL
2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL
Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.990 TL
Kumtel Mini Fırın 1.790 TL
Heifer Çay Makinesi 1.290 TL
Karla El Mikseri 690 TL
Saç Kurutma Makinesi 599 TL
Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 375 TL
Kulak Burun Favori Bakım Seti 199 TL
Göz Bölgesi Masaj Cihazı 199 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı 549 TL
Dikey Isıtıcı 1.590 TL
Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL
Mini Quartz Isıtıcı 349 TL
Oyun Çadırı 299 TL
Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu 119 TL
Aktivite Kitapları 29,50 TL
12-36 Ay Bebeğim Konuşuyor Kitabı 229 TL
Benim Rüya Evim 259 TL
Sonic 5'li Kırtasiye Seti 59 TL
Masa Üstü Kalemlik 99 TL
Çıkartmalı Boyama Defteri 59 TL
Pelüş Mektuplu Ayıcık 329 TL
Oyuncak Çamaşır Makinesi ve Ütü Masası Seti 299 TL
Oyuncak Elektrik Süpürgesi 399 TL
Oyuncak Eğlenceli Kumbara 199 TL
Kurbağa Denge Oyunu 119 TL
Oyuncak Penaltı Oyunu 109 TL
Oduncu Gömlek Erkek 249 TL
Pijama Takımı Kadın 299 TL
Dagi Pijama Takımı Erkek 489 TL
Pijama Takımı Kadın 469 TL
Welsoft Sweatshirt Erkek 249 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Çocuk 229 TL
Regular Fit Gömlek Erkek 399 TL
Kiğılı Sweatshirt Erkek 399 TL
Terlik Kadın 99 TL
Ayakkabı Erkek 389 TL
Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 569 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL
Çekmeceli Düzenleyici 159 TL
Fırça Düzenleyici 99 TL
Makyaj Organizer 69 TL
Vakumlu Saklama Kabı 21,50 TL
Çizgi Gravürlü Rendeli Mikser Kabı 189 TL
Ölçü Kaplı Narenciye Sıkacağı 89 TL
Saplı Gırgır 69 TL
Saplı Faraşlı Fırça 75 TL
Kaymaz Banyo Taburesi 89 TL
Fırçalı Sabunluk Seti 99 TL
Bas-Aç Çöp Kovası 199 TL
Benante Kahvaltı Seti 599 TL
4'lü Yuvarlak Çerezlik 149 TL
2'li Kalpli Porselen Fincan Seti 169 TL
Vazo Çeşitleri 169 TL
Cem Alüminyum Döküm Tava 399 TL
Alüminyum Döküm Karnıyarık Tencere 599 TL
Çift Cidarlı Çiçekli Borosilikat Kupa 199 TL
Cam Borosilikat Pipet ve Fırça Seti 55 TL
6'lı Cam Kupa 139 TL
6'lı Cam Ayaklı Kase 169 TL
3'lü Cam Latte Kupası 99 TL
4'lü Iconic Meşrubat Bardağı 149 TL