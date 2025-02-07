BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma indirim fırsatları dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 7 Şubat 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu haftaya indirimde olan ürünler kataloğunda fanlı ısıtıcı, kahvesi makinesi ve akıllı bileklik gibi birçok ürün yer alıyor. İşte 7 Şubat BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.

1 /8 BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 7 Şubat 2025 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.

2 /8 BİM 7 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 16.990 TL Dijitsu 50 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV 10.900 TL TCL 43 INC FULL HD ANDROİD SMART LED TV 11.990 TL Dijitsu 32 İNÇ HD READY TV 3.975 TL TWS Kulaklık 239 TL Fenerli Nostaljik Radyo 799 TL RGB Led Gece Lambası 99 TL Mini Hoparlör 359 TL

3 /8 2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.990 TL Kumtel Mini Fırın 1.790 TL Heifer Çay Makinesi 1.290 TL Karla El Mikseri 690 TL Saç Kurutma Makinesi 599 TL Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 375 TL Kulak Burun Favori Bakım Seti 199 TL Göz Bölgesi Masaj Cihazı 199 TL

4 /8 Kumtel Fanlı Isıtıcı 549 TL Dikey Isıtıcı 1.590 TL Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL Mini Quartz Isıtıcı 349 TL

5 /8 Oyun Çadırı 299 TL Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu 119 TL Aktivite Kitapları 29,50 TL 12-36 Ay Bebeğim Konuşuyor Kitabı 229 TL Benim Rüya Evim 259 TL Sonic 5'li Kırtasiye Seti 59 TL Masa Üstü Kalemlik 99 TL Çıkartmalı Boyama Defteri 59 TL Pelüş Mektuplu Ayıcık 329 TL Oyuncak Çamaşır Makinesi ve Ütü Masası Seti 299 TL Oyuncak Elektrik Süpürgesi 399 TL Oyuncak Eğlenceli Kumbara 199 TL Kurbağa Denge Oyunu 119 TL Oyuncak Penaltı Oyunu 109 TL

6 /8 Oduncu Gömlek Erkek 249 TL Pijama Takımı Kadın 299 TL Dagi Pijama Takımı Erkek 489 TL Pijama Takımı Kadın 469 TL Welsoft Sweatshirt Erkek 249 TL Tam Fermuarlı Polar Üst Çocuk 229 TL Regular Fit Gömlek Erkek 399 TL Kiğılı Sweatshirt Erkek 399 TL Terlik Kadın 99 TL Ayakkabı Erkek 389 TL Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 569 TL Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL

7 /8 Çekmeceli Düzenleyici 159 TL Fırça Düzenleyici 99 TL Makyaj Organizer 69 TL Vakumlu Saklama Kabı 21,50 TL Çizgi Gravürlü Rendeli Mikser Kabı 189 TL Ölçü Kaplı Narenciye Sıkacağı 89 TL Saplı Gırgır 69 TL Saplı Faraşlı Fırça 75 TL Kaymaz Banyo Taburesi 89 TL Fırçalı Sabunluk Seti 99 TL Bas-Aç Çöp Kovası 199 TL