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BİM aktüel yeni ürünler kataloğu yayınlandı: Bu hafta neler indirimde? 7 Şubat 2025 Cuma günü fanlı ısıtıcı, kahvesi makinesi ve akıllı bileklik geldi

BİM aktüel yeni ürünler kataloğu yayınlandı: Bu hafta neler indirimde? 7 Şubat 2025 Cuma günü fanlı ısıtıcı, kahvesi makinesi ve akıllı bileklik geldi

11:347/02/2025, Cuma
G: 7/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>Bim aktüel ürünler kataloğu</p>
Bim aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma indirim fırsatları dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 7 Şubat 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu haftaya indirimde olan ürünler kataloğunda fanlı ısıtıcı, kahvesi makinesi ve akıllı bileklik gibi birçok ürün yer alıyor. İşte 7 Şubat BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.

BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 7 Şubat 2025 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.

BİM 7 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU

TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 16.990 TL

Dijitsu 50 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV 10.900 TL

TCL 43 INC FULL HD ANDROİD SMART LED TV 11.990 TL

Dijitsu 32 İNÇ HD READY TV 3.975 TL

TWS Kulaklık 239 TL

Fenerli Nostaljik Radyo 799 TL

RGB Led Gece Lambası 99 TL

Mini Hoparlör 359 TL

2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL

Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.990 TL

Kumtel Mini Fırın 1.790 TL

Heifer Çay Makinesi 1.290 TL

Karla El Mikseri 690 TL

Saç Kurutma Makinesi 599 TL

Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 375 TL

Kulak Burun Favori Bakım Seti 199 TL

Göz Bölgesi Masaj Cihazı 199 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 549 TL

Dikey Isıtıcı 1.590 TL

Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL

Mini Quartz Isıtıcı 349 TL

Oyun Çadırı 299 TL

Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu 119 TL

Aktivite Kitapları 29,50 TL

12-36 Ay Bebeğim Konuşuyor Kitabı 229 TL

Benim Rüya Evim 259 TL

Sonic 5'li Kırtasiye Seti 59 TL

Masa Üstü Kalemlik 99 TL

Çıkartmalı Boyama Defteri 59 TL

Pelüş Mektuplu Ayıcık 329 TL

Oyuncak Çamaşır Makinesi ve Ütü Masası Seti 299 TL

Oyuncak Elektrik Süpürgesi 399 TL

Oyuncak Eğlenceli Kumbara 199 TL

Kurbağa Denge Oyunu 119 TL

Oyuncak Penaltı Oyunu 109 TL

Oduncu Gömlek Erkek 249 TL

Pijama Takımı Kadın 299 TL

Dagi Pijama Takımı Erkek 489 TL

Pijama Takımı Kadın 469 TL

Welsoft Sweatshirt Erkek 249 TL

Tam Fermuarlı Polar Üst Çocuk 229 TL

Regular Fit Gömlek Erkek 399 TL

Kiğılı Sweatshirt Erkek 399 TL

Terlik Kadın 99 TL

Ayakkabı Erkek 389 TL

Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 569 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL

Çekmeceli Düzenleyici 159 TL

Fırça Düzenleyici 99 TL

Makyaj Organizer 69 TL

Vakumlu Saklama Kabı 21,50 TL

Çizgi Gravürlü Rendeli Mikser Kabı 189 TL

Ölçü Kaplı Narenciye Sıkacağı 89 TL

Saplı Gırgır 69 TL

Saplı Faraşlı Fırça 75 TL

Kaymaz Banyo Taburesi 89 TL

Fırçalı Sabunluk Seti 99 TL

Bas-Aç Çöp Kovası 199 TL

Benante Kahvaltı Seti 599 TL

4'lü Yuvarlak Çerezlik 149 TL

2'li Kalpli Porselen Fincan Seti 169 TL

Vazo Çeşitleri 169 TL

Cem Alüminyum Döküm Tava 399 TL

Alüminyum Döküm Karnıyarık Tencere 599 TL

Çift Cidarlı Çiçekli Borosilikat Kupa 199 TL

Cam Borosilikat Pipet ve Fırça Seti 55 TL

6'lı Cam Kupa 139 TL

6'lı Cam Ayaklı Kase 169 TL

3'lü Cam Latte Kupası 99 TL

4'lü Iconic Meşrubat Bardağı 149 TL

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