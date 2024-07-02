Bim'de bu haftaraflarda indirimli olarak yerini alacak ürünler belli oldu. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. Bim 2-5 Temmuz katalog ürünlerinde bu hafta da alışveriş severler tarafından ilgi görüyor. Peki, Bu hafta BİM'de neler var? Off road ATV, çadır ve kamp sandalyesi, gölgelikli salıncak, nostaljik radyo haftanın ürünlerinin yer aldığı BİM 2-5 Temmuz aktüel indirim kataloğu haberimizde.

1 / 9 BİM mağazalarında bu hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulacak ürünler arasında yine oldukça fazla ürün seçeneği yer alıyor. Her hafta farklı ürün seçeneklerinin yer aldığı BİM aktüel kataloğunun bu Cuma için yayımlanan kataloğunda en dikkat çeken ürün Benzinli ATV olarak dikkat çekiyor. İşte 2-5 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu...

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