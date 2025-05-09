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BİM'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! BİM 13 -16 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Gölgelikli salıncak, bahçe oturma grubu, semaver, mangal...

BİM'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! BİM 13 -16 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Gölgelikli salıncak, bahçe oturma grubu, semaver, mangal...

Tuğba Güner
16:349/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. BİM market Mayıs ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 13-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli aktüel ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 13-15 Mayıs tarihleri arasında geçerli onlarcak kataloğa göre bu hafta raflarda katlanır elektrikli bisiklet, gölgelikli salıncak, bahçe oturma grubu, semaver, mangal gibi birçok ürün yerini alacak. BİM'de hangi ürünlerde indirim var? BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 13-15 Mayıs 2025 indirimleri...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 13 MAYIS 2025 SALI


Çikolata çeşitleri bu hafta BİM'de!!

BİM aktüel yeni haftanın yeni indirimlerini duyurdu. Zincir markette bu hafta piknikseverlerin ilgisini çekecek birçok ürün yer alıyor. 25 parça piknik seti, musluklu piknik termos, katlanabilir piknik sepeti ve daha fazlası alıcısıyla buluşacak. İşte, 13 - 16 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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