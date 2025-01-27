Bitcoin, Trump'ın zaferi sonrası rekor kırdığı 109 bin dolardan çekilmeye başladı. Haftaya yüzde 6 değer kaybıyla başlayan Bitcoin, 99 bin doların altına inerek son 10 günün en düşük seviyesini gördü. Peki Ethereum ne kadar kaç dolar?
Bitcoin, Donald Trump'ın dijital varlık endüstrisini ABD'nin inovasyon alanındaki önemli bir itici güç olarak tanımlaması sonrası yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesinin etkisiyle geriliyor. Peki 27 Ocak 2025 Pazartesi günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı...
Bitcoin bugün ne kadar oldu kaç dolar?
Geçtiğimiz hafta boyunca 105 bin dolar seviyesinde işlem gören bitcoin, yeni haftaya yüzde 6 değer kaybıyla 99 bin doların altında başladı. Bu düşüş, bitcoin'in son 10 gün içerisindeki en düşük seviyesine gerilemesiyle sonuçlandı.
Kripto piyasasındaki düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para piyasalarını düzenlemeye yönelik pozitif mesajlarına ve yeni düzenlemelere rağmen devam ediyor.
Ethereum ne kadar kaç dolar?
Ethereum da bitcoin'in düşüşüne eşlik ediyor. Kripto piyasasının en büyük ikinci varlığı olan ethereum, yeni haftada 3 bin 100 doların altına inerek yatırımcıları endişelendirdi.
Analistler, kripto piyasalarındaki dalgalı seyrin küresel ekonomik koşullar ve düzenleyici belirsizliklerden kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle lider kripto para birimlerinin değer kaybı, piyasalarda genel bir düşüş havası oluşturmuş durumda.