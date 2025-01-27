Kripto piyasasındaki düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para piyasalarını düzenlemeye yönelik pozitif mesajlarına ve yeni düzenlemelere rağmen devam ediyor.

Ethereum ne kadar kaç dolar?

Ethereum da bitcoin'in düşüşüne eşlik ediyor. Kripto piyasasının en büyük ikinci varlığı olan ethereum, yeni haftada 3 bin 100 doların altına inerek yatırımcıları endişelendirdi.