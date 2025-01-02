Kripto varlık odaklı finansal hizmetler firması Matrixport, Bitcoin'in 2025'te 160.000 dolara ulaşabileceğini öngördü. Firma tarafından yayımlanan araştırma notunda “Bu görünüm, Bitcoin ETF'lerine olan sürdürülebilir talep, olumlu makroekonomik trendler ve genişleyen küresel likidite havuzları ile destekleniyor" değerlendirmesi yer aldı.

Kripto kredi platformu Nexo'nun Direktörü Elitsa Taskova “Bitcoin'in 250.000 dolara ulaşmasını bir yıldan kısa sürede bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Taskova, “Bu projeksiyon, Bitcoin'in bir rezerv varlık olarak kabulünün artışı, Bitcoin ve kripto ile ilgili ETF'lerin sayısının artması ve daha yüksek oaranda benimsenmesi gibi devam eden trendlerle uyumludur” dedi.