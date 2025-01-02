2025 Bitcoin tahminleri, kripto para piyasasını yakından takip edenleri heyecanlandırıyor. Uzmanlar, Bitcoin fiyatının 2025 yılında önemli bir artış göstereceğini öngörüyor. Kripto para biriminin kurumsal yatırımcılar tarafından daha fazla benimsenmesi, yeni düzenlemelerin getirilmesi ve küresel ekonomik belirsizlikler, Bitcoin fiyatını etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Peki 2025’te Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
2025 Bitcoin fiyat tahmini, kripto para piyasası için en çok merak edilen konuların başında geliyor. Birçok uzman, Bitcoin'in 2025 yılında yeni rekorlar kıracağını öngörüyor. Ancak, kripto para piyasasının volatilitesi göz önünde bulundurulduğunda, fiyat tahminlerinde belirsizliklerin de olduğu unutulmamalıdır. 2025 Bitcoin tahmini, kripto para yatırımı yapmayı düşünenler için detaylı bir araştırma yapmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bitcoin 2024 yılını yüzde 121 değer kazanarak kapattı. Peki 2025 yılından beklentiler neler? İşte uzmanların 2025 yılına ilişkin son Bitcoin tahminleri.
2025 Bitcoin tahminleri, kripto para piyasasının geleceği hakkında önemli ipuçları sunuyor. Uzmanlar, Bitcoin'in 2025 yılında daha da yaygınlaşacağını ve dijital varlıklar ekosisteminde merkezi bir rol oynayacağını düşünüyor. 2025 Bitcoin fiyat tahmini, kripto para piyasasını yakından takip eden yatırımcılar için değerli bir veri kaynağı olarak öne çıkıyor. Peki 2025 yılından beklentiler neler? İşte uzmanların son tahminleri.
Bitcoin'de beklentiler ne yönde 2025'te yükselecek mi düşecek mi?
Standard Chartered Araştırma Birimi Başkanı Geoffrey Kendrick son yayımladığı bilgi notunda Bitcoin'in 2025 sonunda 200.000 dolara ulaşmasını beklediğini bildirdi. Kendrick, MicroStrategy'nin Bitcoin alımlarının bu yılda “2024 alımlarına eşdeğer veya daha fazla” olmasını beklediğini belirtti. Bunun yanında emeklilik fonlarının da, Trump yönetiminin kripto varlıklara yönelik yeni düzenlemelerinin etkisiyle Bitcoin'e daha fazla yatırım yapmaya başlayacağını öngördü.
Finans platformu Maple Finance'in kurucu ortağı ve CEO'su Sid Powell, Bitcoin'in 2025 sonunda 180.000 ila 200.000 dolar arasında bir fiyata ulaşmasını beklediğini açıkladı. Bu yıl Bitcoin ETF'lerine daha fazla giriş görmeyi beklediğini belirten Powell "Tabii düzeltmeler de göreceksiniz, kripto hala döngüsel bir piyasa" değerlendirmesinde bulundu.
Kripto para odaklı varlık fonu Galaxy Digital'in Araştırma Bölümü Başkanı Alex Thorn Bitcoin'in yılın ilk yarısında 150.000 doları aşmasını, dördüncü çeyrekte ise 185.000 dolara ulaşmasını öngördüklerini açıkladı. Thorn tarafından yayımlanan bilgi notunda "Kurumsal ve devlet düzeyinde adaptasyonlar, Bitcoin'i 2025'te yeni zirvelere taşıyacak" değerlendirmesi yer aldı.
Kripto para odaklı varlık fonu CoinShares'in Araştırma Başkanı James Butterfill, 2025'te Bitcoin'in fiyatının hem 150.000 dolar hem de 80.000 dolar seviyelerine ulaşabileceğini söyledi. Butterfill, uzun vadede Bitcoin'in değerinin altının pazar payının yaklaşık yüzde 25'ine ulaşmasının "makul" olacağını belirtti. Bu durumda fiyat 250.000 dolara ulaşır. Ancak Butterfill bu seviyenin 2025'te gelmesini beklemiyor. Butterfill, 80.000 dolar tahmininin Trump'ın vaat ettiği kripto dostu politikaların gerçekleşmemesi durumunda gerçekleşebileceğini ifade etti.
Bit Mining Baş Ekonomisti Youwei Yang, Bitcoin'in 2025'te 180.000 ila 190.000 dolar arasında bir fiyata ulaşacağını tahmin etti ancak yatırımcıların potansiyel geri çekilmelere karşı da dikkatli olması gerektiğini belirtti. Yang “Bitcoin 2025'te önemli bir yukarı yönlü momentum ve zaman zaman keskin düzeltmeler görebilir. Piyasa şoklarında, örneğin büyük bir borsa çöküşünde, Bitcoin geçici olarak 80.000 dolara düşebilir. Ancak genel trendin olumlu kalması bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Kripto varlık odaklı finansal hizmetler firması Matrixport, Bitcoin'in 2025'te 160.000 dolara ulaşabileceğini öngördü. Firma tarafından yayımlanan araştırma notunda “Bu görünüm, Bitcoin ETF'lerine olan sürdürülebilir talep, olumlu makroekonomik trendler ve genişleyen küresel likidite havuzları ile destekleniyor" değerlendirmesi yer aldı.
Kripto kredi platformu Nexo'nun Direktörü Elitsa Taskova “Bitcoin'in 250.000 dolara ulaşmasını bir yıldan kısa sürede bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Taskova, “Bu projeksiyon, Bitcoin'in bir rezerv varlık olarak kabulünün artışı, Bitcoin ve kripto ile ilgili ETF'lerin sayısının artması ve daha yüksek oaranda benimsenmesi gibi devam eden trendlerle uyumludur” dedi.