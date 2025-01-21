Kartalkaya'daki yangından kurtulanlar ve görgü tanığı yaşadıklarını anlattı





Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangından kurtulan iki kişi ile bir görgü tanığı yaşadıklarını anlattı.





Yangından kurtulan Atakan Yelkovan, AA muhabirine, otelin 3. katında konakladıklarını ve yangın sırasında eşinin uyandığını söyledi.





Yangında otelde herhangi bir alarm çalmadığını belirten Yelkovan, "Duman kokusuna uyandık, beni de uyandırdı. Panikle kalktım. Emin bile değildik yangın olduğuna, gelir geçer bir şey sandık çünkü dumanı görüyoruz ama alarm yok. Ortak lobiye doğru koştuk. Yukarı çıkalım dedik, yangının kaynağını da bilmiyoruz. Alevleri ve dumanları görünce aşağı indik. Aşağıda kayak odası var, oradan canımızı zor kurtardık. Biz 3. katta kalıyorduk, alevler 4. kattaymış, üzerimize doğru geliyordu. Bir yandan arkadaşlarımızı ararken bir yandan dışarıya çıkmaya çalıştık." diye konuştu.











