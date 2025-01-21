Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında resmi açıklamalara göre 76 kişi hayatını kaybetti. 51 kişinin yaralandığı yangın faciası sonrasında, 'Otelde yangın merdiveni var mıydı?' sorusu gündeme geldi. Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın sonrasında Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yangın merdiveni ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Bolu'daki facianın detayları...
YANAN OTELDE YANGIN MERDİVENİ VAR MIYDI?
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki adet yangın merdiveni olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi:
"Otelin 2021 ve 2024'te denetimi yapılmış. ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından yangın yeterlilik belgesi verilmiş. Bu yetki itfaiyede. İtfaiye tarafından olumsuz durum bildirilmemiş. Başımız sağolsun. 2 yangın merdiveni var"
76 KİŞİ ÖLDÜ, 51 KİŞİ YARALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bolu'daki yangında 76 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Acımız büyük, yüreğimiz dağlı. Başsavcımız burada. Onunla beraber 5 savcımız burada. Görevlendirdikleri bilirkişi burada. Hepimizin adli soruşturmayla bir ihmal ve kusur varsa yüce Türk milleti adına mahkemeler bunların hepsinin sonucunu ortaya çıkaracak.
Kartalkaya'daki yangından kurtulanlar ve görgü tanığı yaşadıklarını anlattı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangından kurtulan iki kişi ile bir görgü tanığı yaşadıklarını anlattı.
Yangından kurtulan Atakan Yelkovan, AA muhabirine, otelin 3. katında konakladıklarını ve yangın sırasında eşinin uyandığını söyledi.
Yangında otelde herhangi bir alarm çalmadığını belirten Yelkovan, "Duman kokusuna uyandık, beni de uyandırdı. Panikle kalktım. Emin bile değildik yangın olduğuna, gelir geçer bir şey sandık çünkü dumanı görüyoruz ama alarm yok. Ortak lobiye doğru koştuk. Yukarı çıkalım dedik, yangının kaynağını da bilmiyoruz. Alevleri ve dumanları görünce aşağı indik. Aşağıda kayak odası var, oradan canımızı zor kurtardık. Biz 3. katta kalıyorduk, alevler 4. kattaymış, üzerimize doğru geliyordu. Bir yandan arkadaşlarımızı ararken bir yandan dışarıya çıkmaya çalıştık." diye konuştu.
Yelkovan, insanların yardım çığlıkları attığını anlatarak, "Atlayanlar oldu, kötüydü, bilmiyorum. Zor bir geceydi. Buraya eşim ve çocukları olan arkadaşlarla geldik. Biri atladı." dedi.
Yangından kurtulan ve ismini vermeyen bir kadın, "Çığlıklara uyandık, ne olduğunu bilmiyoruz. 'Yangın var, tahliye ediyoruz oteli.' dediler. Bağrışmaya çıktık, biz 2. kattaydık. Benim gördüğüm yangın 4 ve üzerindeki kattaydı. Zaten hava rüzgarlıydı ve çok kötüydü." şeklinde konuştu.
Çevredeki diğer otellerden birinde çalışan Barış Özcan, yangını duymalarıyla uyandıklarını ancak ellerinden bir şey gelmediğini dile getirdi.
Gecenin bir yarısında insanların uykularında hayatlarını kaybettiklerini anlatan Özcan, "En çok etkileyen de birbirine bağlanmış çarşaflar var. İnsanlar can havliyle dışarıya çıkmaya çalışmışlar. Yani bilanço gerçekten çok ağır. Keşke elimizden bir şey gelse ama gelmiyor. Biz de karşı otelin çalışanlarıyız. Yardım için buraya geldik, bir kova su bile dökebilsek içimizi rahatlatacaktı." ifadelerini kullandı.