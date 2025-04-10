Türkiye, bu yıl hac ibadetini yerine getirecek vatandaşları için 2025 yılı hac organizasyonuna ilişkin kafile ve uçuş bilgilerini erişime açtı. Hac görevini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’a seyahat edecek on binlerce Türk vatandaşı, seyahat detaylarını ilgili adreslerden öğrenebiliyor. Peki, bu yıl 2025 hacca ne zaman gidilecek, ne zaman dönülecek? İşte 2025 Hac organizasyonu gidiş- dönüş tarihleri...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac yolculuğunun, hac ahkamına ve usulüne uygun yapılması ve ibadetlerin kolaylık içinde yerine getirilmesi için gerekli bütün tedbirlerin alındığını bildirdi.
Hacca ne zaman gidilecek, ne zaman dönülecek?
Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu.
Hac gidiş- dönüş tarihleri 2025
Diyanet’in açıkladığı takvime göre gidişler 29 Nisan – 31 Mayıs 2025 (1 Zilkade 1446 - 4 Zilhicce 1446) tarihleri arasında olacak.
Dönüşler ise 11 Haziran - 5 Temmuz 2025
(15 Zilhicce 1446 - 10 Muharrem 1447) tarihleri arasında yapılacak.
2025 hac kafile bilgileri nasıl öğrenilir?
Hacı adayları, kafile ve uçuş bilgilerini "www.hac.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.
"Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu ibadet etmeleri için gayret gösteriyoruz"
Başkanlığın, yıllar geçtikçe kendini yenilediğini, her sene bir önceki yıla göre daha iyi hizmet ürettiğini kaydeden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu yıl da on binlerce vatandaşımızı, kardeşimizi, en güzel şekilde Beytullah'la, Arafat'la, Ravza'yla buluşturmak için büyük bir özveriyle son hazırlıkları yapıyoruz. Bu bağlamda, hac yolculuğunun, hac ahkamına ve usulüne uygun yapılması ve ibadetlerin kolaylık içinde yerine getirilmesi için gerekli bütün tedbirleri alıyoruz. Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de uygun konaklama mekanları, ulaşım ve rehberlik hizmetleri ile vatandaşlarımızın olabilecek en rahat ve huzurlu şekilde ibadet etmeleri için gayret gösteriyoruz."
Hac ibadetinin, İslam'ın temel ilke ve değerlerini öğreten bir mektep olduğunu belirten Erbaş, "Birçok sembole sahip olan hac, mümince bir hayatın nasıl yaşanması gerektiğinin mesajlarıyla doludur. Bu bakımdan, hazırlık aşamasından dönüş gününe kadar hac yolculuğunu, hem teorik hem de pratik olarak Müslümanları inanç, ibadet, ahlak ve değerler ekseninde geliştiren, olgunlaştıran bir eğitim süreci olarak görmekteyiz." ifadelerini kullandı.
Ali Erbaş, Başkanlığın hacı adaylarına yönelik yapacağı çalışmalara değinerek "2025 yılı haccı için Başkanlık veya seyahat acentesi ayrımı yapmaksızın hac için kesin kaydını yaptırmış olan bütün hacı adaylarımıza yönelik Hac Hazırlık Kursları düzenlenecektir. Kafileler oluştuktan ve uçak programları belli olduktan sonra koordineli bir şekilde kafile görevlileri ile birlikte Tanışma ve Bilgilendirme Toplantıları düzenlenecektir. Hac yolcularından Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyenlere yönelik Kur'an-ı Kerim Öğretim kursları düzenlenecektir." bilgisine yer verdi.
Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu.