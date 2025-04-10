"Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu ibadet etmeleri için gayret gösteriyoruz"

Başkanlığın, yıllar geçtikçe kendini yenilediğini, her sene bir önceki yıla göre daha iyi hizmet ürettiğini kaydeden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl da on binlerce vatandaşımızı, kardeşimizi, en güzel şekilde Beytullah'la, Arafat'la, Ravza'yla buluşturmak için büyük bir özveriyle son hazırlıkları yapıyoruz. Bu bağlamda, hac yolculuğunun, hac ahkamına ve usulüne uygun yapılması ve ibadetlerin kolaylık içinde yerine getirilmesi için gerekli bütün tedbirleri alıyoruz. Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de uygun konaklama mekanları, ulaşım ve rehberlik hizmetleri ile vatandaşlarımızın olabilecek en rahat ve huzurlu şekilde ibadet etmeleri için gayret gösteriyoruz."

Hac ibadetinin, İslam'ın temel ilke ve değerlerini öğreten bir mektep olduğunu belirten Erbaş, "Birçok sembole sahip olan hac, mümince bir hayatın nasıl yaşanması gerektiğinin mesajlarıyla doludur. Bu bakımdan, hazırlık aşamasından dönüş gününe kadar hac yolculuğunu, hem teorik hem de pratik olarak Müslümanları inanç, ibadet, ahlak ve değerler ekseninde geliştiren, olgunlaştıran bir eğitim süreci olarak görmekteyiz." ifadelerini kullandı.



