Diyanet İşleri Başkanlığı, 25 Nisan 2025 Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve diğer iller için Cuma namazı saatlerini duyurdu. Bilindiği gibi cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde ilde farklılık gösterebilmektedir Vatandaşlar, bulundukları ilin Cuma namazı saati bilgilerine göre camilerde yerlerini alacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasıyla, Cuma namazı saatleri tüm iller için belirlenmiş olup, detaylı bilgilere Diyanet’in resmi web sitesinden ulaşılabilir. İşte il il 25 Nisan 2025 tarihli Cuma namazı saatleri..

1 /7 Bugün öğle vakti camilerde kılınacak olan cuma namazına gidecek olanlar illerinde cuma namazı saatini araştırıyor. Diyanet cuma namazı saati 25 Nisan 2025 il il belli oldu.

2 /7 25 NİSAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 25 Nisan Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.





3 /7 25 NİSAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 25 Nisan Cuma namazı saat 12.52'de kılınacak.





4 /7 25 NİSAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 25 Nisan Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.





5 /7 25 NİSAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 25 Nisan 2025 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

İSTANBUL:13:07 ANKARA:12:52 İZMİR: 13:14











6 /7 TÜM İLLERDE CUMA NAMAZI SAATLERİ