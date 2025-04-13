Bugünün maçları futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçları hangisi kimin? İşte 13 Nisan 2025 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu, bugünün maçları...
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 13 Nisan 2025 Pazar hangi maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?
13:30 Atalanta - Bologna İtalya Serie A S Sport 2
13:30 Sakaryaspor - Pendikspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
14:00 Aberdeen - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus
14:30 Preussen Münster - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Bein Sports
14:30 Paderborn - Fortuna Düsseldorf Almanya Bundesliga 2 Bein Sports
14:30 Jahn Regensburg - Schalke 04 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports
15:00 Osasuna - Girona İspanya La Liga S Sport
15:00 Bozokspor - Pazarspor TFF 3. Lig Yozgat Bozok Youtube
15:00 Mazıdağı Fosfat - Silivrispor TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Youtube
15:00 Kahramanmaraş İstiklal - Polatlı Bld. TFF 3. Lig Kahramanmaraş İstiklal Youtube
15:00 Ağrı 1970 - Erciyes 38 FK TFF 3. Lig Ağrıspor Youtube
15:00 52 Orduspor - Alanya Kestel TFF 3. Lig Altaş TV Ordu
15:00 Düzcespor - Kahramanmaraş TFF 2. Lig Düzcespor Youtube
15:00 Sebat Gençlik - Niğde Bld. TFF 3. Lig Sebat Gençlik Youtube
15:30 Heracles - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk
16:00 St. Etienne - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports
16:00 Fiorentina - Parma İtalya Serie A S Sport 2
16:00 Verona - Genoa İtalya Serie A S Sport Plus
16:00 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 Chelsea - Ipswich Town İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2
16:00 Liverpool - West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
16:00 Wolverhampton - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports
16:00 Kayserispor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
16:00 Gaziantep FK - Hatayspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
16:00 Kapaz - Araz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
16:30 Stuttgart - Werder Bremen Almanya Bundesliga Bein Sports
17:15 Alaves - Real Madrid İspanya La Liga S Sport Plus
17:15 Racing Santander - Castellon İspanya La Liga 2 Tuttur TV
17:45 Willem II - Ajax Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk
18:15 Angers - Montpellier Fransa Ligue 1 Bein Sports
18:15 Le Havre - Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports
18:15 Neftçi Bakü - Zira Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
18:30 Eintracht Frankfurt - Heidenheim Almanya Bundesliga Bein Sports
18:30 Newcastle - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
19:00 Como - Torino İtalya Serie A S Sport Plus
19:00 Ankaragücü - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 Çorum FK - Manisa FK Trendyol 1. Lig tabii Spor 6
19:00 Trabzonspor - Ç.Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
19:00 Sivasspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
19:00 Panathinaikos - PAOK Yunanistan Süper Ligi Play off S Sport Plus
19:30 Real Betis - Villarreal İspanya La Liga S SportS
19:30 Club Brugge - Genk Belçika Pro League TV 8 Buçuk
20:00 Benfica - Arouca Portekiz Liga NOS S Sport Plus
21:45 Auxerre - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
21:45 Lazio - Roma İtalya Serie A S Sport 2
22:00 Athletic Bilbao - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport Plus
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