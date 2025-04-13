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Bugün kimin maçı var? Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 13 Nisan 2025 Pazar maç programı

Bugün kimin maçı var? Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 13 Nisan 2025 Pazar maç programı

09:3813/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
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Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?

Bugünün maçları futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçları hangisi kimin? İşte 13 Nisan 2025 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu, bugünün maçları...

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 13 Nisan 2025 Pazar hangi maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?

13:30 Atalanta - Bologna İtalya Serie A S Sport 2

13:30 Sakaryaspor - Pendikspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

14:00 Aberdeen - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus

14:30 Preussen Münster - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Bein Sports

14:30 Paderborn - Fortuna Düsseldorf Almanya Bundesliga 2 Bein Sports

14:30 Jahn Regensburg - Schalke 04 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports

15:00 Osasuna - Girona İspanya La Liga S Sport

15:00 Bozokspor - Pazarspor TFF 3. Lig Yozgat Bozok Youtube

15:00 Mazıdağı Fosfat - Silivrispor TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Youtube

15:00 Kahramanmaraş İstiklal - Polatlı Bld. TFF 3. Lig Kahramanmaraş İstiklal Youtube

15:00 Ağrı 1970 - Erciyes 38 FK TFF 3. Lig Ağrıspor Youtube

15:00 52 Orduspor - Alanya Kestel TFF 3. Lig Altaş TV Ordu

15:00 Düzcespor - Kahramanmaraş TFF 2. Lig Düzcespor Youtube

15:00 Sebat Gençlik - Niğde Bld. TFF 3. Lig Sebat Gençlik Youtube

15:30 Heracles - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk

16:00 St. Etienne - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports

16:00 Fiorentina - Parma İtalya Serie A S Sport 2

16:00 Verona - Genoa İtalya Serie A S Sport Plus

16:00 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Chelsea - Ipswich Town İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2

16:00 Liverpool - West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

16:00 Wolverhampton - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports

16:00 Kayserispor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Gaziantep FK - Hatayspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

16:00 Kapaz - Araz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

16:30 Stuttgart - Werder Bremen Almanya Bundesliga Bein Sports

17:15 Alaves - Real Madrid İspanya La Liga S Sport Plus

17:15 Racing Santander - Castellon İspanya La Liga 2 Tuttur TV

17:45 Willem II - Ajax Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk

18:15 Angers - Montpellier Fransa Ligue 1 Bein Sports

18:15 Le Havre - Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports

18:15 Neftçi Bakü - Zira Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

18:30 Eintracht Frankfurt - Heidenheim Almanya Bundesliga Bein Sports

18:30 Newcastle - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

19:00 Como - Torino İtalya Serie A S Sport Plus

19:00 Ankaragücü - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:00 Çorum FK - Manisa FK Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

19:00 Trabzonspor - Ç.Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

19:00 Sivasspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

19:00 Panathinaikos - PAOK Yunanistan Süper Ligi Play off S Sport Plus

19:30 Real Betis - Villarreal İspanya La Liga S SportS

19:30 Club Brugge - Genk Belçika Pro League TV 8 Buçuk

20:00 Benfica - Arouca Portekiz Liga NOS S Sport Plus

21:45 Auxerre - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

21:45 Lazio - Roma İtalya Serie A S Sport 2

22:00 Athletic Bilbao - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport Plus


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